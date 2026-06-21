Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 21 giugno: si festeggia San Luigi

Il 21 giugno segna l’inizio dell’estate astronomica con il solstizio d’estate, il giorno più lungo dell’anno nell’emisfero boreale. È una data storicamente ricca di transizioni, scoperte scientifiche e celebrazioni culturali che uniscono il mondo intero sotto il segno della luce e dell’arte.

Santi del giorno

San Luigi Gonzaga, religioso della Compagnia di Gesù e patrono della gioventù.

San Mevenno, abate in Bretagna.

San Rodolfo di Bourges, vescovo.

San Lazzaro, mendicante e martire.

Nati e morti celebri

Nati: Giovanni Boccaccio (1313), celebre scrittore e poeta italiano; Machiavelli Niccolò (1469), filosofo e scrittore politico italiano; Jean-Paul Sartre (1905), filosofo, scrittore e drammaturgo francese; Benazir Bhutto (1953), politica pakistana, prima donna a guidare un governo in un paese islamico; Manu Chao (1961), cantautore francese di origini spagnole; Lana Del Rey (1985), cantautrice statunitense.

Morti: Niccolò Machiavelli (1527), storico e politologo italiano; Sebastiano del Piombo (1547), pittore italiano; Sukarno (1970), primo presidente dell’Indonesia indipendente; Travis Barker (2010), batterista statunitense; Diego Maradona (2020), leggendario calciatore argentino (nota: verifica storica indica che Maradona è deceduto il 25 novembre 2020, mentre il 21 giugno si ricorda la morte del filosofo e matematico tedesco Gottlob Frege nel 1925).

Curiosità sui nati in questo giorno

Chi nasce il 21 giugno si trova sul confine astrologico tra i Gemelli e il Cancro, spesso definito il “cuspide della magia”. Storicamente, i nati in questo giorno mostrano una spiccata propensione per la fusione tra intelletto e profonda sensibilità emotiva. Figure come Jean-Paul Sartre e Lana Del Rey incarnano questa dicotomia, capaci di tradurre l’esistenzialismo e la malinconia in espressioni artistiche che hanno segnato le rispettive epoche.

Eventi storici principali

1307 – Trattato di solenne alleanza tra le città della Lega Lombarda.

1788 – Il New Hampshire ratifica la Costituzione degli Stati Uniti e diventa il nono stato dell’Unione.

1919 – La flotta tedesca si autoaffonda nella baia di Scapa Flow per evitare che le navi vengano spartite tra gli Alleati dopo la prima guerra mondiale.

1940 – Seconda guerra mondiale: la Francia capitola ufficialmente di fronte alla Germania nazista, firmando l’armistizio a Compiègne.

1963 – Il cardinale Giovanni Battista Montini viene eletto papa con il nome di Paolo VI.

2004 – Lo SpaceShipOne compie il primo volo spaziale privato della storia.

Giornate mondiali e nazionali

Giornata internazionale dello yoga, istituita dalle Nazioni Unite per promuovere i benefici globali di questa antica pratica.

Festa della musica, nata in Francia nel 1982 e diventata un evento europeo che celebra la pratica musicale in ogni sua forma.

Giornata mondiale della SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica), finalizzata a sensibilizzare l’opinione pubblica e sostenere la ricerca scientifica.

Citazione del giorno

“L’inferno sono gli altri.” — Jean-Paul Sartre

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