Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 2 giugno: Festa della Repubblica

Il 2 giugno è una data di straordinaria importanza, una giornata in cui la storia ha voltato pagina modificando profondamente l’assetto istituzionale di intere nazioni e lasciando un’impronta indelebile nella cultura globale.

Santi del giorno

Santi Marcellino e Pietro, martiri a Roma

San Erasmo di Formia, vescovo e martire

San Guido d’Acqui, vescovo

Santa Blandina, martire a Lione

Nati celebri del giorno

Marchese de Sade (1740), scrittore e filosofo francese

Alessandro Cagliostro (1743), avventuriero ed esoterista italiano

Pio X (1835), papa della Chiesa Cattolica

Thomas Hardy (1840), scrittore e poeta britannico

Edward Elgar (1857), compositore e direttore d’orchestra britannico

Johnny Weissmuller (1904), nuotatore e attore statunitense, celebre interprete di Tarzan

Walter Chiari (1924), attore, comico e conduttore televisivo italiano

Charlie Watts (1941), storico batterista della rock band The Rolling Stones

Sergio Castellitto (1953), attore, regista e sceneggiatore italiano

Morti celebri del giorno

Giuseppe Garibaldi (1882), generale, patriota e condottiero italiano, l’Eroe dei due mondi

Bruce McLaren (1970), pilota automobilistico e progettista neozelandese, fondatore della scuderia McLaren

Giuseppe Ungaretti (1970), poeta e accademico italiano

Santiago Bernabéu (1978), calciatore e storico presidente del Real Madrid

Rino Gaetano (1981), cantautore italiano

Rex Harrison (1990), attore britannico

Elio Vittorini (1966), scrittore, critico letterario e traduttore italiano

Principali eventi storici

455: I Vandali guidati da Genserico saccheggiano Roma, entrando in città e depredando i suoi tesori per due settimane.

1882: A Caprera muore Giuseppe Garibaldi, figura chiave del Risorgimento italiano.

1946: In Italia si tiene il referendum istituzionale per scegliere tra Monarchia e Repubblica. Per la prima volta nel Paese votano anche le donne a livello nazionale. Vince la Repubblica con il 54,3% dei voti.

1953: Nell’Abbazia di Westminster si tiene la solenne cerimonia di incoronazione della Regina Elisabetta II del Regno Unito, il primo grande evento internazionale trasmesso in diretta televisiva.

Giornata mondiale

Il 2 giugno in Italia si celebra la Festa della Repubblica, la principale festività civile nazionale che commemora la nascita della Repubblica Italiana con la tradizionale parata militare a Roma e la deposizione di una corona d’alloro all’Altare della Patria.

Curiosità sui nati in questo giorno

Chi nasce il 2 giugno mostra spesso una personalità poliedrica, capace di eccellere sia nell’espressione artistica che nell’azione concreta. Figure nate in questo giorno hanno ridefinito i confini dell’intrattenimento, come Johnny Weissmuller, che ha unito il record sportivo olimpico al mito cinematografico di Tarzan, o Charlie Watts, che ha scandito con precisione millimetrica il ritmo del rock mondiale per oltre cinquant’anni, dimostrando come la costanza e il talento possano trasformarsi in leggenda.

Citazione del giorno

“La Repubblica è la casa di tutti, l’espressione di un popolo che ha saputo rialzarsi e guardare al futuro con dignità e speranza.”

Programmi tv

InfoCilento è anche tv, in tutta la provincia di Salerno sul Canale 79 del digitale terrestre. Segui il nostro Telegiornale, dal lunedì al sabato alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Lunedì, dopo il tg, appuntamento con l’approfondimento sportivo. Inoltre potrai seguire quotidianamente programmi di approfondimento e intrattenimento.

Clicca qui per vedere la programmazione completa o seguire la tv in streaming.

Chat

Resta aggiornato in tempo reale, iscriviti al nostro canale Telegram. Clicca qui.

Se vuoi ricevere le principali notizie su Whatsapp iscriviti al canale, clicca qui.

Seguici sui social

YOUTUBE: Clicca qui per Youtube con InfoCilento

INSTAGRAM: Clicca qui per Instagram

FACEBOOK: Clicca qui per Facebook

X: Clicca qui per X

Questi sono i nostri principali social network ma siamo presenti anche su altre piattaforme

Pubblicità

Spot tv, redazionali, banner, reel o post sui social. InfoCilento ti offre tante opportunità per promuovere la tua attività, ottenendo la massima visibilità a costi contenuti.

Mail: commerciale@infocilento.it

Telefono: +39 329 421 4814

Segnalazioni e contatti

Inviaci informazioni e segnalazioni. Invia un messaggio WhatsApp al numero +39 327 229 5001

Direttore: Ernesto Rocco