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Buonabitacolo, ufficio postale chiuso per lavori: arriva la navetta per i pensionati

Per ovviare alla chiusura dell'ufficio postale di Buonabitacolo, il Comune attiva una navetta per gli anziani verso Montesano Scalo. Info e prenotazioni

Redazione Infocilento
Poste San Gregorio Magno

A causa dei lavori di demolizione della casa comunale di Buonabitacolo, che hanno comportato la chiusura temporanea del container adibito a ufficio postale, l’Amministrazione ha varato un piano straordinario per garantire la continuità dei servizi essenziali, con particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione.

In coincidenza con l’inizio del mese e il relativo calendario dei pagamenti previdenziali, l’Ente ha predisposto misure specifiche per evitare disagi ai cittadini, assicurando il regolare accesso agli sportelli nonostante il cantiere in corso.

Servizio navetta per l’ufficio di Montesano Scalo

Per sopperire alla mancanza di un presidio attivo sul territorio comunale, nella giornata di domani, 1 aprile, verrà attivato un servizio navetta gratuito appositamente dedicato alle persone anziane. Il trasporto collegherà Buonabitacolo con l’ufficio postale di Montesano Scalo, permettendo così il ritiro delle pensioni e lo svolgimento delle consuete operazioni finanziarie.

Il servizio sarà operativo a partire dalle ore 9:00 e proseguirà fino al completamento delle necessità degli utenti. L’iniziativa mira a tutelare chi non dispone di mezzi propri o ha difficoltà a raggiungere i comuni limitrofi, garantendo il diritto all’accesso ai propri emolumenti in totale sicurezza e autonomia.

Modalità di prenotazione e contatti

Per una corretta gestione dei flussi e per assicurare il posto a bordo del mezzo messo a disposizione dal Comune, è stata istituita una procedura di prenotazione obbligatoria. Tutti gli interessati dovranno comunicare la propria adesione per tempo.

“Per usufruirne è necessario prenotarsi al numero 3409016399 (Lucia)“.

L’Amministrazione raccomanda ai cittadini di usufruire di questo canale di contatto diretto per ricevere ulteriori dettagli logistici sugli orari di partenza e i punti di raccolta previsti sul territorio comunale.

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