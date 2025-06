Buonabitacolo accende i riflettori sul Baskin: grande successo per il Torneo Nazionale

Tre giorni di sport, inclusione e festa hanno trasformato Buonabitacolo nel cuore pulsante del Baskin italiano, grazie al Torneo Nazionale patrocinato dall’EISI (Ente Italiano Sport Inclusivi) e dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico).

Le squadre

L’evento, organizzato con grande passione e professionalità dalla Cooperativa Il Sentiero presieduta da Domenico Marotta, ha visto scendere in campo quattro squadre: Eureka Baskin Monza; Baskinsieme Napoli; Ischia Baskin e Il Sentiero Baskin. A rendere ancora più emozionante il torneo è stata la presenza di Valerio Amoroso, ex giocatore di Serie A e della Nazionale Italiana di basket, che ha debuttato nel ruolo #5 di Baskin, diventando testimonial della Baskin Dream Cup.

Tra sport e forti emozioni

Un momento emozionante che ha lasciato il segno in tutti i partecipanti, soprattutto nei giovani atleti e atlete coinvolti. Il torneo venerdì si è aperto con la vittoria de Il Sentiero Baskin su Eureka Monza, seguita dal successo di Ischia Baskin su Baskinsieme Napoli. Sabato, 7 giugno, ha visto Il Sentiero superare Baskinsieme, e Eureka imporsi su quest’ultima nella seconda sfida di giornata. Domenica, 8 giugno, colpi di scena: Baskinsieme sorprende Ischia, mentre Eureka Monza conquista la finale battendo i napoletani e si aggiudica la prestigiosa Dream Baskin Cup.

La cerimonia conclusiva

Non solo sport, ma anche convivialità: balli, canti, premi e momenti di autentica gioia hanno accompagnato le serate, testimoniando lo spirito più puro dello sport inclusivo. La cerimonia conclusiva ha visto la partecipazione del Sindaco di Buonabitacolo, Giancarlo Guercio, che ha premiato tutti gli atleti presenti, sottolineando l’importanza di eventi come questo per il territorio e per la crescita dei valori di inclusione e solidarietà.