Attualità

Buona sanità all’ospedale di Polla: anziana salvata grazie ad una diagnosi complessa

La donna era affetta da una patologia particolarmente complessa e non facilmente diagnosticabile, come la disfagia paradossa

Erminio Cioffi
Ospedale Curto Polla

Un esempio concreto di buona sanità arriva dal reparto di Geriatria dell’Ospedale Luigi Curto di Polla. Nei giorni scorsi, una paziente anziana è stata ricoverata presso l’unità operativa, ricevendo cure attente e puntuali da parte dell’équipe medica.

L’operazione

Determinante si è rivelato l’intervento della dottoressa Maria Luisa Sicari, che è riuscita a individuare una patologia particolarmente complessa e non facilmente diagnosticabile, come la disfagia paradossa.

Un risultato che testimonia non solo competenza clinica e preparazione professionale, ma anche una spiccata capacità di osservazione e attenzione verso il paziente. Aspetti fondamentali soprattutto in ambito geriatrico, dove le condizioni di salute possono presentare quadri articolati e delicati.

La buona sanità

Accanto alla qualità delle cure, viene sottolineato anche l’approccio umano del personale sanitario: disponibilità, ascolto e capacità di rassicurare pazienti e familiari rappresentano un valore aggiunto che contribuisce a rendere il percorso di cura più sereno.

Un segnale positivo che rafforza la fiducia dei cittadini nelle strutture sanitarie del territorio e mette in luce esperienze virtuose spesso poco raccontate.

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