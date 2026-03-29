Buona sanità all’ospedale di Polla: anziana salvata grazie ad una diagnosi complessa

Un esempio concreto di buona sanità arriva dal reparto di Geriatria dell’Ospedale Luigi Curto di Polla. Nei giorni scorsi, una paziente anziana è stata ricoverata presso l’unità operativa, ricevendo cure attente e puntuali da parte dell’équipe medica.

L’operazione

Determinante si è rivelato l’intervento della dottoressa Maria Luisa Sicari, che è riuscita a individuare una patologia particolarmente complessa e non facilmente diagnosticabile, come la disfagia paradossa.

Un risultato che testimonia non solo competenza clinica e preparazione professionale, ma anche una spiccata capacità di osservazione e attenzione verso il paziente. Aspetti fondamentali soprattutto in ambito geriatrico, dove le condizioni di salute possono presentare quadri articolati e delicati.

La buona sanità

Accanto alla qualità delle cure, viene sottolineato anche l’approccio umano del personale sanitario: disponibilità, ascolto e capacità di rassicurare pazienti e familiari rappresentano un valore aggiunto che contribuisce a rendere il percorso di cura più sereno.

Un segnale positivo che rafforza la fiducia dei cittadini nelle strutture sanitarie del territorio e mette in luce esperienze virtuose spesso poco raccontate.