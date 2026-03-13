Bufera sull’ospedale Ruggi d’Aragona: video di alcuni infermieri scatena le polemiche

Il Ruggi di Salerno torna al centro delle polemiche social. Un nuovo video, condiviso prima dal gruppo Super Salerno ed, in seguito dalla pagina Nessuno tocchi Ippocrate, riaccende le critiche sul comportamento di alcuni infermieri.

Ecco cosa sarebbe accaduto

Nelle immagini, che sembrerebbero esser state riprese all’interno del nosocomio cittadino, si vedono alcuni infermieri che – in un momento di pausa – scherzano tra loro, utilizzando anche attrezzature mediche, ma non coinvolgendo alcun paziente. Un comportamento stigmatizzato dall’associazione Nessuno tocchi Ippocrate, che già in passato aveva denunciato alcuni “balli” in corsia difendendo il decoro professionale.

Bufera in corsia

“Ci dicono che accada al Ruggi di Salerno. Non commentiamo, lasciamo a voi questo compito. Speriamo vengano identificati”, scrivono dai social. Non si è fatta attendere la risposta della direzione del Ruggi:

“La Direzione del Ruggi, è venuta a conoscenza della diffusione in rete di un video i cui contenuti gettano grave discredito sulla serietà e sull’impegno del personale tutto dell’Azienda.

Nello stigmatizzare l’irresponsabilita’ degli autori del video e la diffusione dello stesso, comunica di avere attivato un percorso di accertamento degli atteggiamenti riscontrati, anche ai fini disciplinari e si riserva in ogni caso, di valutare ogni azione giudiziaria a tutela dell’immagine aziendale, auspicando infine che anche gli Ordini Professionali cui afferiscono i soggetti, adottino le iniziative del caso”.

Prese di posizione

Cosimo Cacia, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Salerno, ha chiesto chiarimenti all’azienda per la “tutela dell’immagine e del decoro della professione infermieristica, nonché alla corretta applicazione delle norme deontologiche che regolano l’esercizio professionale”.

Anche la Cgil Fp ha condannato l’episodio.