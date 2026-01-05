Bufera al Comune di Centola: il gruppo “Dalla Tua Parte” chiede chiarezza sul disagio dei dipendenti

Si accende il dibattito politico nel Comune di Centola. Al centro della polemica c’è il clima di forte tensione che starebbe interessando la macchina amministrativa dell’ente, una situazione che ha spinto il gruppo consiliare di opposizione “Dalla Tua Parte” a chiedere un intervento immediato e formale.

Negli ultimi giorni i sindacati hanno sollevato il caso, annunciando lo stato di agitazione dei dipendenti comunali. Un quadro di incertezza che, secondo i consiglieri di minoranza, rischierebbe di ripercuotersi negativamente sull’efficienza dei servizi erogati alla cittadinanza.

L’interrogazione del capogruppo Andrea Luongo

Per fare luce sulla vicenda, il capogruppo di minoranza Andrea Luongo ha depositato un’interrogazione scritta indirizzata ai vertici del Comune e, per conoscenza, al Prefetto di Salerno. L’obiettivo è portare la discussione tra i banchi del prossimo Consiglio Comunale, chiedendo all’Amministrazione di assumersi la responsabilità politica di quello che viene definito un “clima lavorativo insostenibile”.

“Un Comune che non dialoga con i propri dipendenti – spiegano dal gruppo consiliare – è un ente che fatica a rispondere in maniera efficace ai bisogni dei cittadini. La trasparenza e il benessere dei lavoratori sono pilastri fondamentali per garantire il buon funzionamento delle istituzioni”.

Le richieste all’amministrazione

L’opposizione chiede ora risposte concrete e azioni rapide per porre fine alla deriva segnalata dai dipendenti stessi. La richiesta di discussione in aula mira a obbligare la giunta a chiarire quali misure intenda adottare per ripristinare la serenità negli uffici e assicurare la continuità amministrativa senza ulteriori rinvii.

Il gruppo “Dalla Tua Parte” ha assicurato che seguirà da vicino l’evoluzione della vicenda, impegnandosi a informare tempestivamente la comunità di Centola e Palinuro sugli sviluppi e sulla data della seduta consiliare.