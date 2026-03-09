Brucellosi bufalina: in Campania risultati in forte miglioramento

La Regione Campania prosegue e rafforza l’attuazione del programma di risanamento sanitario avviato nel 2022 per l’eradicazione della brucellosi bufalina, con particolare riferimento alla provincia di Caserta.

I numeri aggiornati (report al 6 marzo 2026) confermano il cambio di scenario e il trend positivo. Il massimo annuo dei focolai in allevamenti bufalini nella provincia casertana scende dagli 87 del 2021, ai 26 del 2025, fino ai 10 attualmente attivi. Si riducono anche gli indicatori epidemiologici di prevalenza (dal 18,71% del 2021 al 3,6% del 2025–26) e di incidenza (dal 12,43% del 2021 allo 0,8% del 2026).

Parallelamente diminuiscono gli abbattimenti: i capi bufalini soppressi passano dai 10.863 del 2020 ai 2.542 dello scorso anno, con riduzione della quota sul patrimonio totale dal 6,03% all’1,36%, ampiamente compensato tramite la rimonta.

Le attività della Regione

Il team dedicato di Regione Campania è operativo su più linee di intervento. In meno di quattro anni risultano verificate 643 aziende (primo accesso) e 1.985 follow-up di biosicurezza. Sul fronte vaccinale si registrano 348 stabilimenti vaccinati, più di 31 mila capi inoculati (prima e seconda dose), con copertura riportata al 100% per stabilimenti e capi vaccinabili. Tra il mese di dicembre 2024 e di marzo 2026, il gruppo disinfezione ha effettuato 200 interventi su 90 aziende.

Proseguono inoltre controlli sulla tracciabilità (468 ispezioni complessive nel periodo indicato) e azioni “One Health” come il monitoraggio cani da stalla (144 aziende, 502 cani controllati) e la bonifica canali (87.140 metri lineari bonificati su 93.590).

Le iniziative per le imprese

Vicinanza alle imprese, infine, con l’attivazione di sportelli informativi e di accompagnamento: 630 allevatori assistiti, 655 colloqui diretti, 562 incontri e 285 ore di formazione. Sulle pratiche di indennizzo, a partire dall’avvio della nuova procedura (ottobre 2022), risultano istruite 1.396 pratiche, di cui 1.272 con esito favorevole, 1.149 con pagamento disposto, e le restanti in corso di lavorazione e verifiche.