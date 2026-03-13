“Bomba ecologica” sul litorale di Pontecagnano: Borrelli denuncia un tir pieno di fanghi tossici

Un episodio di degrado e potenziale pericolo ambientale sul litorale tra Salerno e Pontecagnano Faiano. Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, ha denunciato la presenza di un rimorchio di un tir abbandonato da mesi in una zona costiera. Il mezzo, situato nei pressi dell’ex discoteca Camino Real, si trova a brevissima distanza da strutture balneari, ristoranti e terreni agricoli; una ferita aperta in un’area a forte vocazione turistica e residenziale.

Rifiuti speciali a pochi passi dal mare

Secondo quanto rilevato dal parlamentare, il carico del rimorchio sarebbe composto da fanghi tossici e rifiuti nocivi di varia natura. La situazione appare particolarmente critica poiché il telo di copertura, ormai divelto, espone direttamente il contenuto agli agenti atmosferici e allo sguardo dei passanti.

Il deputato ha usato parole dure per stigmatizzare l’accaduto: “È una vergogna, una vera bomba ecologica abbandonata a pochi passi dal mare e dalle attività turistiche”. La denuncia punta l’accento anche sulla facilità con cui un carico di del genere sia potuto rimanere per mesi in un luogo pubblico senza che venissero presi provvedimenti.

Esposto alla Procura e allarme incendio

La vicenda non resterà priva di conseguenze legali. Francesco Emilio Borrelli ha infatti annunciato l’intenzione di presentare un esposto alla Procura della Repubblica per fare piena luce sulla provenienza del rimorchio e per accertare le responsabilità di chi avrebbe dovuto vigilare. “Un rimorchio pieno di rifiuti tossici abbandonato tra Salerno e Pontecagnano e nessuno ha controllato, nessuno ha visto”, ha incalzato il giornalista e parlamentare.

La tensione nella zona è salita ulteriormente nel pomeriggio, quando un incendio divampato nei pressi dell’area industriale di Salerno ha fatto temere il peggio. Molti residenti hanno ipotizzato che le fiamme avessero raggiunto proprio il carico di rifiuti tossici denunciato. Tuttavia, l’intervento dei Vigili del Fuoco ha smentito tale eventualità, precisando che il rogo riguardava materiali di altra natura.