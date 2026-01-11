Bomba carta a Battipaglia, paura in via Belvedere. Borrelli: “Lo Stato non arretri”

Paura e forte apprensione tra i residenti di via Belvedere, a Battipaglia, in provincia di Salerno, dove una bomba carta è stata fatta esplodere all’ingresso di un palazzo. L’episodio ha generato allarme tra i cittadini, preoccupati per la propria sicurezza e per il ripetersi di atti violenti nel quartiere.

La testimonianza

Secondo quanto riportato da un testimone attraverso un gruppo social, non si tratterebbe di un caso isolato: un episodio simile si sarebbe infatti verificato anche il giorno precedente, alimentando il timore di una escalation intimidatoria.

L’intervento del deputato Borrelli

L’accaduto è stato segnalato al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha chiesto con forza di fare piena luce sull’episodio e di individuare rapidamente i responsabili.

«Sia fatta piena luce su quanto accaduto e non si tralasci alcun dettaglio – ha dichiarato il parlamentare –. Si risalga ai responsabili e l’episodio non resti impunito. La sicurezza dei residenti va salvaguardata, specie di fronte a fenomeni come questi».

Borrelli ha inoltre rivolto un appello alle forze dell’ordine e alla magistratura affinché si vada fino in fondo nelle indagini e vengano rafforzati i controlli sul territorio.

«Ai cittadini – ha concluso – va garantita sicurezza e la certezza che lo Stato è presente e non arretra di fronte a chi tenta di imporre paura e violenza sui territori».

L’episodio riaccende l’attenzione sulla necessità di un presidio costante della legalità e di interventi tempestivi a tutela delle comunità locali.