Bomba carta sotto un palazzo in via Belvedere: paura a Battipaglia, residenti lanciano l’allarme

La denuncia: “Un fatto gravissimo che non può e non deve essere sottovalutato“

Antonio Elia
Carabinieri

Battipaglia torna a vivere momenti di apprensione. Una bomba carta è stata fatta esplodere sotto un palazzo in via Belvedere, nei pressi di una pizzeria, provocando paura tra i residenti e i commercianti della zona.

La testimonianza

L’episodio, secondo quanto riferito, non sarebbe isolato: “un fatto analogo si sarebbe verificato anche nella giornata di ieri. Si tratta di un gesto gravissimo e estremamente pericoloso, che mette seriamente a rischio l’incolumità delle persone e la sicurezza delle abitazioni”.

L’esplosione ha generato un forte boato, avvertito chiaramente da chi si trovava nei pressi, causando momenti di panico tra i presenti.

L’allarme è stato lanciato direttamente dai residenti attraverso la pagina Facebook “Sei di Battipaglia il vero”, dove un cittadino ha espresso preoccupazione e indignazione per quanto accaduto. «Un fatto gravissimo che non può e non deve essere sottovalutato», si legge nel messaggio condiviso.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine avrebbero avviato gli accertamenti del caso per risalire ai responsabili e chiarire la dinamica degli episodi. Al momento non si segnalano feriti, ma resta alta la preoccupazione per una possibile escalation di atti simili.

I residenti rivolgono un appello alla cittadinanza: “chiunque abbia assistito all’accaduto o sia in possesso di informazioni utili è invitato a segnalarle immediatamente alle autorità competenti. La collaborazione dei cittadini potrebbe rivelarsi fondamentale per garantire sicurezza e prevenire ulteriori episodi”.

La comunità chiede ora maggiore: “controllo del territorio e interventi rapidi, affinché via Belvedere e l’intera città possano tornare a essere luoghi sicuri per tutti”.

