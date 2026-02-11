BIT Milano 2026: la Campania punta su Spazio Campania per un turismo integrato tra costa e aree interne

La Regione Campania si conferma tra i principali attori della Borsa Internazionale del Turismo (BIT) 2026 di Milano. Dal 10 al 12 febbraio, presso il Padiglione 11 di Fieramilano Rho, il territorio sarà rappresentato da Spazio Campania, un’area espositiva concepita per favorire il confronto istituzionale, la promozione dei territori e la valorizzazione delle eccellenze regionali.

La nuova programmazione tra Regione ed enti locali

L’apertura ufficiale del programma politico e programmatico è prevista per martedì 10 febbraio alle ore 12.00 con la conferenza stampa dal titolo “Il turismo e le città, Regione ed enti locali per una nuova programmazione”. L’incontro vedrà la partecipazione dell’assessore regionale al Turismo Vincenzo Maraio, dell’assessora al Turismo del Comune di Napoli Teresa Armato, del presidente regionale ANCI Campania Francesco Morra e dei delegati delle associazioni di categoria. Il focus della sessione riguarderà la costruzione di una strategia condivisa, basata su una governance integrata e su un coordinamento istituzionale capillare tra i diversi livelli amministrativi.

Grandi eventi e connessioni tra costa e aree interne

Uno dei temi centrali della manifestazione sarà il panel dedicato alla Coppa America e allo sviluppo delle fasce costiere in relazione ai nuovi collegamenti per le zone interne. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è quello di utilizzare i grandi eventi internazionali come volano per distribuire i flussi turistici in modo omogeneo su tutto il territorio regionale. Questo approccio punta a valorizzare i piccoli comuni e le realtà dell’entroterra, integrando l’offerta delle destinazioni costiere già consolidate con nuovi percorsi logistici e turistici.

Logistica e infrastrutture come hub della competitività

La competitività della destinazione Campania passa inevitabilmente attraverso il potenziamento di porti e aeroporti, considerati i grandi hub di accesso al territorio. Durante la BIT, una riflessione strategica coinvolgerà anche il presidente nazionale di Unioncamere, Andrea Prete, per analizzare il ruolo fondamentale delle infrastrutture e delle reti di accesso nella visione di sistema del turismo regionale. Parallelamente, verrà dato ampio risalto ai cosiddetti “nuovi turismi”: dal comparto culturale e naturalistico a quello religioso, artigianale ed enogastronomico, con un occhio di riguardo all’innovazione digitale e ai percorsi esperienziali.

Il modello di sviluppo integrato della Regione

Il programma sarà arricchito da tavoli tecnici su cicloturismo, cammini storici e sullo sviluppo delle Destination Management Organization (DMO) territoriali. L’assessore al Turismo della Regione Campania, Vincenzo Maraio, ha sottolineato l’importanza di questa partecipazione corale: “La BIT è un grande appuntamento per la Campania. In Spazio Campania porteremo l’intero sistema regionale: le nostre eccellenze, le fasce costiere e soprattutto le aree interne, con una visione integrata che abbraccia tutti i turismi. La Regione sarà in campo con una proposta unitaria, puntando su connessioni logistiche, innovazione e valorizzazione dei territori per costruire un modello di sviluppo turistico inclusivo e competitivo”.

La partecipazione campana si configura dunque non solo come una vetrina internazionale, ma come un vero laboratorio di politiche pubbliche finalizzate a un turismo diffuso e sostenibile, capace di elevare il posizionamento della regione sui mercati globali.