Bimba azzannata alla testa da un cane a Salerno: è caccia ai padroni

Terrore nella villa comunale di Salerno dove, questa mattina, una bimba di due anni è stata aggredita da cane.

Secondo quanto ricostruito, la piccola, di nazionalità straniera, si trovava nella

Villa insieme ai genitori quando il cane, che sarebbe stato senza guinzaglio e museruola, l’avrebbe improvvisamente puntata e aggredita.

Accertamenti in corso sull’episodio

Ma su quanto accaduto sono in corso gli accertamenti da parte della polizia municipale e gli agenti della sezione Volanti che dovranno ora ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio e risalire all’identità dei proprietari del cane.

A quanto pare, infatti, dopo l’episodio la padrona si è allontanata dalla villa comunale insieme al cane, facendo perdere le sue tracce. Fondamentali saranno anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Intanto, la piccola, arrivata in codice rosso in ospedale a Salerno, è stata medicata per le ferite riportate al cuoio capelluto. Fortunatamente non ha riportato gravi problemi ma resterà sotto osservazione nel reparto di Chirurgia Pediatrica del “Ruggi”.