Bilancio 2025, crescita e solidità: BCC Magna Grecia al fianco di famiglie e imprese

BCC Magna Grecia chiude il Bilancio 2025 con risultati importanti consolidando e confermando la solidità del complessivo quadro tecnico aziendale. In un contesto economico e geopolitico particolarmente complesso la Banca ha portato avanti con determinazione la sua mission di Banca di Credito Cooperativo: creare valore economico, sociale e culturale a beneficio dei Soci, Clienti e Comunità locali.

A fine dicembre 2025 le nuove erogazioni a famiglie e imprese, a sostegno dell’economia locale, hanno raggiunto circa 127 milioni di euro rispetto ai circa 104 milioni dell’esercizio 2024. Dati che sottolineano la volontà e la capacità di BCC Magna Grecia di sostenere le tante famiglie e le tante imprese del territorio che quotidianamente decidono di affidare la realizzazione dei loro progetti alla loro Banca. Interventi che concretamente fanno crescere e rafforzano il tessuto economico locale.

In forte crescita anche la raccolta da clientela; i depositi a fine dicembre raggiungono 1,7 miliardi di euro segnando una crescita di 57 milioni di euro rispetto al passato esercizio. Numeri importanti che sottolineano e testimoniano la solidità della Banca e la crescente fiducia da parte di Soci e Clienti nell’istituzione.

A poco più di due anni dall’operazione di fusione il Prodotto Bancario Lordo ha raggiunto circa 2,4 miliardi di euro registrando un incremento di circa 42 milioni di euro ed un Patrimonio pari a132 milioni di euro con una crescita pari a circa 24 milioni di euro.

L’utile netto di esercizio pari a 9,4 milioni sarà destinato al rafforzamento delle riserve patrimoniali.

“I risultati raggiunti – dichiara il Presidente Giuseppe Tuozzo – rappresentano non solo traguardi di carattere economico, ma soprattutto ci confermano la fiducia che il territorio ripone ogni giorno nella nostra Banca e nei professionisti che all’interno di essa lavorano. Questi dati ci inorgogliscono e allo stesso tempo ci inducono a continuare nel nostro lavoro con coerenza, grande senso di responsabilità e di visione per sostenere la crescita delle nostre comunità.”

Il Direttore Generale Salvatore Angione dichiara – “I risultati ottenuti quest’anno sono il frutto di una combinazione di fattori: la lungimiranza della Governance, che ha guidato la Banca verso una gestione prudente e orientata al valore duraturo; il contributo fondamentale delle collaboratrici e dei collaboratori, che hanno dimostrato professionalità e spirito di servizio anche in uno scenario macroeconomico particolarmente complesso; la crescente fiducia di Soci e Clienti, che costituisce la forza motrice per affrontare le sfide quotidiane. Questo percorso virtuoso ci permette di guardare al futuro con ottimismo, puntando su innovazione, sostenibilità e qualità dei servizi offerti”.

BCC Magna Grecia conferma così il proprio impegno a essere un punto di riferimento solido ed affidabile per il vasto territorio in cui opera, coniugando solidità economica e grande attenzione alle persone.

BCC MAGNA GRECIA

BCC Magna Grecia aderisce al Gruppo BCC Iccrea.

Il Gruppo BCC Iccrea è il maggiore Gruppo Bancario Cooperativo italiano e il 9° a livello mondiale per ricavi. È inoltre l’unico Gruppo Bancario nazionale a capitale interamente italiano, il secondo per numero di sportelli e tra i 7 istituti bancari a rilevanza sistemica in Italia. Il Gruppo, ai vertici di sistema per solidità patrimoniale, è costituito da 111 Banche di Credito Cooperativo, presenti in più di 1.700 comuni italiani con oltre 2.400 sportelli, e da altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla Capogruppo BCC Banca Iccrea. Il Gruppo partecipa alla Fondazione del Credito Cooperativo “Tertio Millennio” – ETS, organismo senza scopo di lucro istituito nel 2002 nell’ambito del Credito Cooperativo per sviluppare attività di solidarietà sociale in Italia e all’estero.