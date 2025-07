Battipagliese: arriva il difensore Luca Cuomo

La Battipagliese1929 ha comunicato ufficialmente il tesseramento del calciatore Luca Cuomo per la stagione sportiva 2025-2026. L’operazione rappresenta un passo significativo nella costruzione di una rosa competitiva per i prossimi impegni stagionali.

Un profilo esperto per il reparto difensivo

Nato a Pagani l’8 agosto 1997, Cuomo è un difensore centrale cresciuto nei settori giovanili di Sorrento, Savoia e Salernitana, prima di approdare in prima squadra. La sua carriera lo ha visto protagonista in diverse realtà calcistiche campane: ha vestito le maglie di Turris e Ercolanese in Serie D, oltre a quelle di San Giorgio, Palmese, Costa d’Amalfi e Solofra in Eccellenza. Nella scorsa stagione ha militato nella Polisportiva Santa Maria Cilento, contribuendo alla vittoria della Coppa Italia di Eccellenza.

Le parole di Cuomo

Al momento della firma, Luca Cuomo ha espresso grande emozione per il nuovo capitolo professionale: “Sono onorato di far parte di questa grande società. Battipaglia è una piazza con una storia e una tifoseria che merita ben altre categorie. Ritrovo mister Fiume, mister Faggiano ed alcuni compagni di squadra. Non vedo l’ora di iniziare. Difenderò questa maglia per portare la Battipagliese e i propri tifosi dove meritano. Ci vediamo presto allo stadio!”.

Obiettivi ambiziosi per la nuova stagione

L’arrivo di Cuomo rafforza il progetto sportivo della Battipagliese1929, che punta a consolidarsi nelle categorie superiori e a regalare nuove soddisfazioni ai propri tifosi. L’esperienza e la grinta del difensore paganese potranno rivelarsi decisive nel percorso stagionale.