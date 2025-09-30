Battipaglia, vertenza della Cooper Standard. La mobilitazione si sposta a Roma: “Vogliamo un piano di rilancio”

Il consiglio comunale di Battipaglia e la sindaca hanno ribadito il pieno sostegno ai lavoratori. La mobilitazione è in programma per domani, 1° ottobre

A cura di Comunicato Stampa

La vertenza della Cooper Standard di Battipaglia è arrivata a un momento decisivo. Dopo settimane di sciopero e assemblee, l’attenzione è ora concentrata sull’incontro del 1° ottobre al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove azienda, istituzioni e sindacati dovranno chiarire il futuro dello stabilimento.

Il sostegno delle istituzioni

Il consiglio comunale di Battipaglia e la sindaca hanno ribadito il pieno sostegno ai lavoratori. Ciro Marino (Uil Salerno): «Lo stabilimento di Battipaglia non può essere trattato come un costo da smantellare, ma deve essere al centro di un progetto industriale serio. Anche le istituzioni locali possono attivarsi in tal senso. Al tavolo del Mimit servono risposte vere e non generiche dichiarazioni». Alessandro Antoniello (Uiltec Campania): «La vertenza resta prioritaria per il rilancio della Piana del Sele. Saremo a Roma con almeno 150 lavoratori, determinati a far sentire la nostra voce. La fabbrica ha bisogno di un piano per il futuro e l’appello dei lavoratori non può restare inascoltato».

La Uil Campania – Salerno e la Uiltec Campania ribadiscono che senza un piano concreto per la Cooper Standard la mobilitazione continuerà, nelle forme più opportune che saranno stabilite insieme ai lavoratori.

