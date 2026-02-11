Battipaglia: ufficializzata la nuova Giunta, ecco la composizione completa

Questa mattina nel comune di Battipaglia, si è svolta la cerimonia formale con la firma ufficiale, degli assessori. La nuova giunta comunale guidata dalla sindaca Cecilia Francese, è operativa a tutti gli effetti. Firmato anche il decreto da parte della sindaca con tanto di protocollo.

Ecco la composizione completa della nuova Giunta comunale

Cecilia Francese – Sindaca: Sanità, Politiche sociali, Pari opportunità. Maria Catarozzo – Vicesindaca: Tributi, Bilancio, Partecipate, Beni confiscati, valorizzazione e alienazione del patrimonio comunale. Pietro Cerullo: Lavori pubblici, Sport, Agricoltura, Transizione energetica e Sviluppo sostenibile, ambiente. Maria Citro: Protezione civile, Politiche giovanili, Istruzione e turismo. Elia Frusciante: Attività produttive e SUAP, Decoro urbano ed eventi. Alfonso Accettullo: Avvocatura, Demanio, Patrimonio e Usi civici, Servizi demografici egoverno del territorio. Francesco Falcone: Manutenzione, Rapporti con le Partecipate, Rapporti con i Quartieri.

Paolo Palo: Polizia municipale, Cimitero, Manutenzione del verde, viabilità. Una squadra rinnovata che sarà chiamata ad affrontare dossier strategici per il futuro della città nei prossimi mesi.