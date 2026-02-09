Battipaglia, per la giunta firmano gli assessori: attesa per il decreto della sindaca Cecilia Francese

Non è ancora arrivata l’ufficializzazione della giunta comunale a Battipaglia. La sindaca Cecilia Francese non ha infatti firmato il decreto di nomina ed il conseguente protocollo per l’affissione all’albo comunale, degli assessori con le deleghe, atteso nelle prossime ore e destinato a chiarire definitivamente l’assetto dell’esecutivo cittadino dopo le tensioni delle ultime settimane.

La giornata

Nel frattempo, nella serata di oggi, gli assessori designati si sono recati in Comune per firmare l’accettazione formale delle deleghe, un passaggio che lascia intendere come la fase più acuta della crisi politica sia stata superata, almeno sul piano procedurale.

Il tema è stato al centro anche del Consiglio comunale, dove l’opposizione ha incalzato la sindaca chiedendo spiegazioni sui motivi della crisi e sui ritardi nella definizione della giunta. Da parte sua, Cecilia Francese ha respinto le accuse, assicurando che le difficoltà sono state risolte e che l’amministrazione può ora andare avanti senza ulteriori scossoni.

Gli equilibri

Sul fronte della maggioranza, composta da 13 consiglieri, si registra una ritrovata compattezza. Tuttavia, nonostante i segnali di unità, le difficoltà politiche non sembrano del tutto archiviate e restano le incognite legate alla tenuta dell’equilibrio interno.

L’attenzione resta ora puntata sulla firma del decreto di nomina, atto che sancirà ufficialmente la nuova giunta e che potrebbe rappresentare un passaggio decisivo per il rilancio dell’azione amministrativa a Battipaglia.