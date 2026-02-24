Battipaglia, “Ti voglio una sacca di bene”: 97 donazioni nel mese dedicato alla lotta contro il cancro infantile

Si chiude con un risultato importante la campagna nazionale “Ti voglio una sacca di bene”, promossa dall’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli ODV in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile.

Nel mese di iniziative dedicate alla sensibilizzazione e alla raccolta sangue, sono state registrate 97 donazioni presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia. Un traguardo significativo, frutto della collaborazione tra Arcobaleno Marco Iagulli, AVIS Battipaglia e Fratres, che hanno unito forze, volontari e donatori in una mobilitazione concreta a sostegno dei piccoli pazienti oncoematologici.

L’iniziativa

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della campagna nazionale promossa da FIAGOP (Federazione Italiana Associazioni Genitori e Guariti Oncoematologia Pediatrica) e della rete internazionale Childhood Cancer International, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della donazione di sangue come gesto salvavita, soprattutto per i bambini in trattamento oncologico che necessitano frequentemente di trasfusioni. Le giornate di raccolta hanno visto una partecipazione ampia e consapevole: cittadini, giovani donatori e volontari hanno risposto con generosità, dimostrando che la solidarietà può tradursi in azione concreta.

«Le 97 donazioni raccolte rappresentano molto più di un numero – dichiara la presidente dell’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli, Tiziana Iervolino –. Sono 97 gesti d’amore, 97 mani tese verso i nostri bambini e le loro famiglie. La donazione di sangue è un atto semplice, ma per chi affronta un percorso oncologico può significare continuità di cura, speranza, vita. Ringraziamo AVIS Battipaglia, Fratres e tutti i donatori che hanno scelto di trasformare la sensibilità in responsabilità concreta». La campagna “Ti voglio una sacca di bene” si chiude dunque con un bilancio positivo e con lo sguardo rivolto alle prossime iniziative: la cultura del dono è una scelta quotidiana.