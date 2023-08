Battipaglia: Scoperta una tomba antica con alcuni resti nel corso di alcuni scavi condotti da una ditta per conto dell’Asis

Una ditta incarica dall’Asis stava effettuando alcuni scavi in zona quando improvvisamente la benna del mezzo meccanico ha incontrato un corpo estraneo: è emersa infatti una tomba antica contente alcune ossa e immediatamente i lavori sono stati bloccati e subito è stata avvisata la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino.

In Via Belvedere anche la Sindaco di Battipaglia Cecilia Francese che si sta occupando della questione.

La segnalazione

La denuncia di “scoperta fortuita di beni archeologici (ex art. 90, D.Lgs. 42/2004)” porta la firma dell’ingegnere Gian Maria Vessa, in qualità di Direttore dei lavori per conto della società Asis Salernitana Reti e Impianti SpA.

Testualmente nella nota si comunica di “aver scoperto in maniera fortuita, in occasione dei lavori di “Digitalizzazione e distrettualizzazione delle reti idriche dei comuni di Battipaglia, Bellizzi, Eboli e Pontecagnano Faiano”, in data 25/08/2023 nel territorio del Comune di Battipaglia (SA) in via Belvedere tra il civico 22 e 26, all’altezza del distributore di carburante Q8, un sarcofago in pietra completo di copertura. II reperto è stato rinvenuto al di sotto di precedenti sottoservizi, in parte danneggiato nella copertura”.

Lo stop ai lavori

La ditta incentiva ha “provveduto a interrompere immediatamente i lavori e ad avvertire le autorità locali, le quali si sono recate tempestivamente sui luoghi ai fini di accertare quanto denunciato. I lavori restano sospesi sul tratto in oggetto fino a determinazione da parte della

Soprintendenza”.

Il reperto è sul posto e l’area è stata messa in sicurezza “in quanto il rinvenimento è avvenuto su strada pubblica ad alta percorrenza. Il rinvenimento è stato coperto con tessuto non tessuto e brecciame”.

Si attendono ora i rilievi degli esperti di settore per risalire all’epoca della tomba e riprendere eventualmente i lavori nel minor tempo possibile onde evitare disagi e disservizi alla circolazione stradale.