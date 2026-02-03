Battipaglia, partiti i lavori in Via Serroni Alto: investimento da 1mln di euro

I lavori prevedono la realizzazione di un collettore per un più efficiente smaltimento delle acque piovane, così da prevenire il rischio di allagamenti, il rifacimento completo del manto stradale e la costruzione di nuovi marciapiedi

Antonio Elia
Battipaglia, via serroni alto

Sono iniziati già dalla giornata di ieri i lavori di manutenzione straordinaria in Via Serroni Alto a Battipaglia, all’altezza dell’intersezione con via Berlino, in prossimità del sovrappasso autostradale. A darne notizia è stata la sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, attraverso un post Facebook.

Gli interventi

L’intervento rientra in un più ampio piano di riqualificazione e messa in sicurezza di una delle arterie più importanti della zona, con l’obiettivo di migliorare la viabilità, la sicurezza stradale e la fruizione degli spazi urbani da parte di pedoni e automobilisti. Come spiegato dalla prima cittadina, i lavori prevedono la realizzazione di un collettore per un più efficiente smaltimento delle acque piovane, così da prevenire il rischio di allagamenti, il rifacimento completo del manto stradale e la costruzione di nuovi marciapiedi, fondamentali per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per garantire maggiore sicurezza ai pedoni.

Il progetto e le dichiarazioni della sindaca

Nel progetto rientrano anche la dismissione di una canaletta consortile e l’interramento della linea elettrica della pubblica amministrazione nel tratto compreso tra via Padova e via Fiorignano. “Iniziati già dalla giornata di ieri i lavori di manutenzione straordinaria che stanno interessando Via Serroni Alto, dichiara la sindaca Francese, altezza intersezione con via Berlino- in corrispondenza del sovrappasso autostradale.

Leggi anche:

Battipaglia: Controlli della Polizia nelle Scuole:sequestrati droga e un coltello

Come già anticipato, l’intero intervento prevede la realizzazione di un collettore, per migliorare lo smaltimento dell’acqua piovana evitando, al contempo, il pericolo di eventuali allagamenti, il rifacimento del manto stradale, la costruzione di marciapiedi per eliminare le barriere architettoniche e garantire una più sicura fruizione della strada da parte dei pedoni, oltre alla dismissione di una canaletta consortile e all’interramento della linea elettrica della pubblica amministrazione nel tratto tra Via Padova e Via Fiorignano.

Investimento da un milione di euro

Costo complessivo dell’opera di circa 1.000.000,00 di euro. Per garantire una corretta gestione dei flussi di traffico, è stato istituito un divieto di transito nel tratto di strada compreso tra Via Padova e Via Fiorignano, in vigore dal 28 gennaio e sino al 15 marzo. “L’amministrazione comunale invita i cittadini alla collaborazione e al rispetto della segnaletica temporanea, sottolineando che i disagi alla circolazione saranno temporanei e necessari per restituire alla città un’infrastruttura più sicura, moderna ed efficiente.

Condividi questo articolo
Nessun commento
Eboli, senzatetto

Eboli, persona dorme su una panchina al freddo, l’appello dei residenti: «Intervengano le istituzioni»

“Chiediamo l’intervento urgente delle autorità competenti, dei servizi sociali, delle forze dell’ordine…

Antonio Elia
Antonio Elia
Faggiano Salernitana

Salernitana: chiuso il mercato, il DS Faggiano: “Rosa rinforzata”

Nell'ultimo giorno di mercato ritorna a Salerno l'attaccante Mirko Antonucci. In uscita…

Antonio Pagano
Antonio Pagano
Impianto a biometano Capaccio Paestum

Impianto a biometano a Capaccio Paestum: dubbi sulla trasparenza degli atti

Il Comitato Ambiente e Territorio solleva dubbi sul nuovo progetto di biometano…

Ernesto Rocco
Ernesto Rocco
Grandine

Maltempo: in arrivo temporali, vento forte e grandine

L'avviso è valido dalle 12 di domani, mercoledì 4 febbraio alle 12…

Redazione Infocilento
Redazione Infocilento
Stadio Arechi Salerno

Stadio Arechi e Volpe, lavori fermi al palo. Ecco il piano per sbloccare i cantieri

Nuovi fondi e interventi tecnici per garantire l'avvio delle opere di restyling…

Redazione Infocilento
Redazione Infocilento
Mostra di più