Battipaglia, partiti i lavori in Via Serroni Alto: investimento da 1mln di euro

Sono iniziati già dalla giornata di ieri i lavori di manutenzione straordinaria in Via Serroni Alto a Battipaglia, all’altezza dell’intersezione con via Berlino, in prossimità del sovrappasso autostradale. A darne notizia è stata la sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, attraverso un post Facebook.

Gli interventi

L’intervento rientra in un più ampio piano di riqualificazione e messa in sicurezza di una delle arterie più importanti della zona, con l’obiettivo di migliorare la viabilità, la sicurezza stradale e la fruizione degli spazi urbani da parte di pedoni e automobilisti. Come spiegato dalla prima cittadina, i lavori prevedono la realizzazione di un collettore per un più efficiente smaltimento delle acque piovane, così da prevenire il rischio di allagamenti, il rifacimento completo del manto stradale e la costruzione di nuovi marciapiedi, fondamentali per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per garantire maggiore sicurezza ai pedoni.

Il progetto e le dichiarazioni della sindaca

Nel progetto rientrano anche la dismissione di una canaletta consortile e l’interramento della linea elettrica della pubblica amministrazione nel tratto compreso tra via Padova e via Fiorignano. “Iniziati già dalla giornata di ieri i lavori di manutenzione straordinaria che stanno interessando Via Serroni Alto, dichiara la sindaca Francese, altezza intersezione con via Berlino- in corrispondenza del sovrappasso autostradale.

Come già anticipato, l’intero intervento prevede la realizzazione di un collettore, per migliorare lo smaltimento dell’acqua piovana evitando, al contempo, il pericolo di eventuali allagamenti, il rifacimento del manto stradale, la costruzione di marciapiedi per eliminare le barriere architettoniche e garantire una più sicura fruizione della strada da parte dei pedoni, oltre alla dismissione di una canaletta consortile e all’interramento della linea elettrica della pubblica amministrazione nel tratto tra Via Padova e Via Fiorignano.

Investimento da un milione di euro

Costo complessivo dell’opera di circa 1.000.000,00 di euro. Per garantire una corretta gestione dei flussi di traffico, è stato istituito un divieto di transito nel tratto di strada compreso tra Via Padova e Via Fiorignano, in vigore dal 28 gennaio e sino al 15 marzo. “L’amministrazione comunale invita i cittadini alla collaborazione e al rispetto della segnaletica temporanea, sottolineando che i disagi alla circolazione saranno temporanei e necessari per restituire alla città un’infrastruttura più sicura, moderna ed efficiente.