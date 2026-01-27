Battipaglia: al via lavori di manutenzione straordinaria in Via Serroni Alto, ecco gli interventi in programma

Partiranno domani, 28 Gennaio, i lavori di manutenzione straordinaria che interesseranno Via Serroni Alto – altezza intersezione con via Berlino – in corrispondenza del sovrappasso autostradale a Battipaglia.

Gli interventi

L’opera, per un importo di circa un 1.000000,00, consisterà innanzitutto nella: “realizzazione di un collettore, che migliorerà lo smaltimento dell’acqua piovana evitando, al contempo, il pericolo di eventuali allagamenti”.

Si proseguirà, inoltre, con il rifacimento del:”manto stradale, che sarà realizzato mediante la rimozione degli strati di usura, collegamento e base della pavimentazione esistente attraverso una fresatura profonda e nella loro ricostruzione con binder e tappetino d’usura”. Prevista anche la costruzione di marciapiedi, per eliminare le barriere architettoniche, oltre a garantire una :”più sicura fruizione della strada da parte dei pedoni”.

Le info utili

Il progetto prevede, inoltre la dismissione di una:” canaletta consortile e l’interramento della linea elettrica della pubblica amministrazione nel tratto tra Via Padova e Via Fiorignano”. Per garantire una corretta gestione dei flussi di traffico, è: “stato istituito un divieto di transito nel tratto di strada compreso tra Via Padova e Via Fiorignano, in vigore dal 28 Gennaio e sino al 15 marzo”. Prosegue, dunque, il lavoro:” dell’amministrazione nel solco dell’ammodernamento ed efficientamento della Città”.