Cronaca

Battipaglia: Maxi-operazione antimafia: sequestri in tutta Italia per riciclaggio da frodi informatiche

Maxi-operazione dei Carabinieri di Battipaglia e della Guardia di Finanza di Salerno: sequestri in numerose province italiane per riciclaggio legato a frodi informatiche. Provvedimento del GIP del Tribunale di Salerno.

Redazione Infocilento
Carabinieri

Da questa mattina è scattata una vasta operazione coordinata tra i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia e i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno, che stanno eseguendo misure cautelari reali in numerose province d’Italia nei confronti di diversi indagati per riciclaggio.

Continua dopo la pubblicità

Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta della locale Procura, nell’ambito di un’indagine che ha portato alla luce un sistema criminale strutturato, capace di riciclare denaro proveniente da frodi informatiche attraverso una rete capillare di soggetti distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Continua dopo la pubblicità

Un fenomeno in crescita: le frodi informatiche come fonte del crimine organizzato

Le frodi informatiche rappresentano oggi una delle principali fonti di guadagno illecito per le organizzazioni criminali. Attraverso tecniche sempre più sofisticate — dal phishing alle truffe online, dalle false email bancarie alle frodi sui mercati digitali — i criminali riescono a sottrarre ingenti somme di denaro a privati cittadini e imprese.

Il denaro così ottenuto viene poi “ripulito” attraverso una serie di passaggi finanziari finalizzati a mascherarne l’origine illecita: il cosiddetto riciclaggio.

L’indagine: mesi di lavoro per smantellare la rete

L’operazione è il risultato di una lunga e complessa attività investigativa condotta sotto la direzione della Procura di Salerno. Gli inquirenti hanno ricostruito i presunti flussi di denaro illecito, identificando i soggetti ritenuti coinvolti e mappando la possibile rete di complicità che si estende in numerose regioni italiane.

Le misure cautelari reali — nella forma del sequestro preventivo di beni, conti correnti e disponibilità finanziarie — mirano a privare gli indagati dei proventi dei reati contestati, secondo il principio che il crimine non deve pagare.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti anche:

San Costantino

Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. Oggi è San Costantino

Dall'indipendenza della Lituania al disastro di Fukushima: scopri i fatti storici, i nati illustri e le ricorrenze internazionali che segnano il giorno 11 marzo

oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 11 marzo: Ariete, giornata dinamica e ricca di stimoli. Sagittario, c’è voglia di cambiamento

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Eboli: “Corre senza luci e senza targa, impenna e scappa dai controlli”: residenti chiedono più sicurezza

Allarme per la presenza di giovani in moto e scooter che scorrazzano nelle ore serali per la città

Palazzo di città: focus su Agropoli

Nuovo appuntamento con Palazzo di città, il programma di approfondimento politico condotto dal direttore di InfoCilento, Ernesto Rocco

Sport, terza categoria: alla scoperta della Sangiacomese con Giacomo Caporrino

La formazione di Monte San Giacomo è attualmente al secondo posto del girone C, di Terza categoria ad una distanza dalla capolista

Elezioni comunali

Roscigno: offese durante lo spoglio elettorale, nessun risarcimento per la presidente di seggio

La Cassazione chiarisce che il danno all'onore non è mai in re ipsa: anche per l'oltraggio a pubblico ufficiale serve la prova delle conseguenze.

Eboli, incendio in un capanno: distrutti attrezzi da lavoro e un’auto

Sul posto i vigili del fuoco, danni ad un’auto e ad attrezzi da lavoro

Studenti

Borse di studio: in Campania contributi da 250 euro per gli studenti delle superiori

Ecco tutte le informazioni per accedere alle borse di studio

Capaccio Paestum, dissesto idrogeologico e lavori sul Rio Ciorlito. Il punto con il Deputato Pino Bicchielli

Il Deputato di Forza Italia, ai microfoni di InfoCilento, ha fatto il punto della situazione tracciando anche il bilancio dell'inverno dal punto di vista del dissesto idrogeologico

Porto di Agropoli

Porto di Agropoli, l’Antitrust boccia le procedure del Comune: “Rischio elusione della concorrenza”

L'Antitrust contesta al Comune di Agropoli le procedure per le concessioni nel porto: dubbi su subconcessioni e mancanza di gare a evidenza pubblica

Tomba pontecagano

Pontecagnano, tesori dal passato: scoperte 34 tombe nella necropoli sannitica

Nuove scoperte archeologiche a Pontecagnano Faiano: rinvenute 34 sepolture del IV-III secolo a.C. con corredi bellici e gioielli. Dettagli sugli scavi e i reperti

Vallo della Lucania: fine dell’odissea per la Gelbison, squadra pronta a tornare a casa

I prossimi step prevedono la pulizia e la sistemazione della curva e della tribuna, così da rendere il campo pronto e fruibile alla cittadinanza