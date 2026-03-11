Battipaglia: Maxi-operazione antimafia: sequestri in tutta Italia per riciclaggio da frodi informatiche

Da questa mattina è scattata una vasta operazione coordinata tra i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia e i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno, che stanno eseguendo misure cautelari reali in numerose province d’Italia nei confronti di diversi indagati per riciclaggio.

Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta della locale Procura, nell’ambito di un’indagine che ha portato alla luce un sistema criminale strutturato, capace di riciclare denaro proveniente da frodi informatiche attraverso una rete capillare di soggetti distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Un fenomeno in crescita: le frodi informatiche come fonte del crimine organizzato

Le frodi informatiche rappresentano oggi una delle principali fonti di guadagno illecito per le organizzazioni criminali. Attraverso tecniche sempre più sofisticate — dal phishing alle truffe online, dalle false email bancarie alle frodi sui mercati digitali — i criminali riescono a sottrarre ingenti somme di denaro a privati cittadini e imprese.

Il denaro così ottenuto viene poi “ripulito” attraverso una serie di passaggi finanziari finalizzati a mascherarne l’origine illecita: il cosiddetto riciclaggio.

L’indagine: mesi di lavoro per smantellare la rete

L’operazione è il risultato di una lunga e complessa attività investigativa condotta sotto la direzione della Procura di Salerno. Gli inquirenti hanno ricostruito i presunti flussi di denaro illecito, identificando i soggetti ritenuti coinvolti e mappando la possibile rete di complicità che si estende in numerose regioni italiane.

Le misure cautelari reali — nella forma del sequestro preventivo di beni, conti correnti e disponibilità finanziarie — mirano a privare gli indagati dei proventi dei reati contestati, secondo il principio che il crimine non deve pagare.