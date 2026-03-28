Attualità

Battipaglia, Ferrante (Mit): “stanziati 1,2 mln di euro per il Commissariato di Polizia”

Ora si potrà finalmente realizzare una struttura moderna ed efficiente, che rappresenta un passo significativo nel rafforzamento dei presidi di sicurezza sul territorio

Comunicato Stampa

“Sul nuovo Commissariato di Polizia di Battipaglia si volta pagina: sono stati reperiti ulteriori 1,215 milioni di euro per la realizzazione dell’opera, aggiuntivi rispetto ai fondi già previsti, consentendo di passare rapidamente alla fase operativa, lo afferma il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante di Forza Italia.

L’iter

Ho seguito sin dall’inizio questo intervento con l’obiettivo di superare lo stallo e accelerare l’iter. Grazie alle risorse stanziate si potrà far fronte ai maggiori costi, aggiornare il progetto e procedere con la fase di affidamento dei lavori: una risposta concreta alle esigenze di sicurezza dei cittadini che il territorio attendeva da tempo”.

Le risorse e gli interventi

A seguito della risoluzione del precedente contratto d’appalto e alla luce dell’infruttuoso scorrimento della graduatoria – aggiunge Ferrante – si è proceduto a reperire le risorse per garantire la completa copertura finanziaria dell’intervento, redigere il nuovo progetto esecutivo e avviare una nuova procedura di affidamento.

Obiettivo: una struttura moderna ed efficace

Ora si potrà finalmente realizzare una struttura moderna ed efficiente, che rappresenta un passo significativo nel rafforzamento dei presidi di sicurezza sul territorio e nella riqualificazione delle infrastrutture pubbliche locali. Investire nella sicurezza significa investire nella libertà dei cittadini e nella qualità della vita delle comunità.

Per questo abbiamo scelto di dare una priorità chiara: sbloccare le opere ferme e garantire strutture adeguate alle esigenze delle Forze dell’ordine.

Continuerò a monitorare costantemente le fasi successive, affinché i tempi di realizzazione siano contenuti e, dopo anni di attesa, il Commissariato di Battipaglia – conclude il Sottosegretario – possa finalmente diventare realtà”.

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