Battipaglia: esteso il servizio di trasporto sociale per anziani e persone con disabilità, ecco come iscriversi

L’Amministrazione Comunale di Battipaglia, guidata dalla sindaca Cecilia Francese, ha approvato l’estensione del Servizio di Trasporto Sociale per anziani e persone con mobilità ridotta dalle frazioni rurali verso il Cimitero Cittadino. Il servizio, gratuito per i destinatari, sarà operativo ogni ultimo martedì del mese. Grande entusiasmo tra i residenti di Aversana, Fasanara, Lago Mare e Santa Lucia per l’attesa estensione del Servizio.

L’organizzazione

Il trasporto sarà effettuato tramite scuolabus comunali e personale dell’Ente, assicurando che le attività scolastiche non vengano compromesse e che il servizio rimanga gratuito per i beneficiari.

Un sostegno sociale per le fasce più fragili

L’iniziativa non si limita a migliorare la mobilità degli anziani, ma rappresenta un intervento sociale di ampio respiro. Da Palazzo di Città fanno sapere che il servizio sarà esteso a tutti i cittadini con disabilità e agli anziani delle aree rurali, confermando l’impegno dell’Amministrazione nel garantire un supporto concreto a chi ne ha necessità.

Come aderire al servizio

Per usufruire del trasporto, gli interessati dovranno compilare l’apposito modulo (clicca qui). L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di inclusione e sostegno, facilitando gli spostamenti di chi ha maggiori difficoltà.