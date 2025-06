Piano di Zona Ambito S9: tutto pronto per l’apertura della nuova residenza per anziani a Morigerati

È tutto pronto nel comune di Morigerati per l’apertura della muova residenza dedicata ad anziani non autosufficienti. Un progetto voluto e portato avanti dal Piano di Zona Ambito S9 in collaborazione con il comune di Morigerati che ha messo a disposizione una struttura, ormai in disuso, presente nella frazione di Sicilì.

Il progetto

“Il comune di Morigerati ha concesso una struttura, in comodato d’uso gratuito, al Piano di Zona Ambito S9, per ospitare sei anziani non autosufficienti – ha affermato la coordinatrice del Piano di Zona Gianfranca Di Luca – L’obiettivo è di stare accanto agli anziani non autosufficienti e soli, dunque senza familiari, per i quali altrimenti si aprirebbero le porte delle RSA. Coloro che sono interessati potranno rispondere al bando presente sull’albo pretorio del Piano di Zona”.

Le iniziative

Si tratta dunque di una delle numerose iniziative e dei tanti progetti messi in campo dal Piano di Zona sempre attento alle esigenze dei più bisognosi. ” Facciamo un plauso alla precedente amministratore per avere dato nuova vita ad un edificio che in passato ospitava le scuole- ha affermato il Sindaco di Morigerati Guido Florenzano – Una struttura dunque non più dedicata ai giovanissimi ma agli anziani.

Si tratta di una struttura efficiente e speriamo anche utile alle nostre comunità in quanto al suo interno saranno ospitati non dolo anziani di Morigerati ma di tutti gli utenti presenti nei comuni del Piano di Zona che presenteranno la domanda e risponderanno al bando”.