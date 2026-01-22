Battipaglia, è ufficiale: la sindaca Cecilia Francese azzera la Giunta comunale

È ufficiale l’azzeramento della Giunta comunale di Battipaglia. Nel pomeriggio di oggi la sindaca Cecilia Francese ha firmato il decreto di revoca di tutti gli assessori attualmente in carica, dando il via a una nuova fase amministrativa.
Il provvedimento
Nel provvedimento, la prima cittadina spiega che la decisione nasce dalla necessità di “perseguire la necessaria sintonia tra organo di indirizzo politico ed esecutivo” e di garantire “nuovo slancio all’attuazione degli obiettivi programmati”.
Una scelta che si inserisce nel delicato momento politico vissuto dall’ente e che punta a ricompattare la maggioranza. Il decreto chiarisce inoltre che le nuove nomine avverranno solo dopo la ridefinizione del quadro politico all’interno del Consiglio comunale, passaggio ritenuto fondamentale anche in vista delle imminenti scadenze legate all’approvazione del bilancio.