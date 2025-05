Battipaglia, disagio giovanile: tutto pronto per la presentazione del protocollo d’intesa tra Comune e Asl Salerno

Tutto pronto per la conferenza stampa di presentazione del protocollo di intesa tra comune di Battipaglia ed Asl Salerno concernente l’adozione di misure idonee per prevenire e contrastare il disagio giovanile, nonché il fenomeno delle dipendenze e dei disturbi comportamentali che sta colpendo principalmente i giovani.

L’appuntamento del 23 maggio

L’evento si terrà presso la Sala Conferenze del Comune, venerdì 23 maggio, a partire dalle ore 10:00, e vedrà la partecipazione del Sindaco Cecilia Francese, dell’Assessore Francesca Napoli, del Coordinatore distrettuale educazione e promozione della salute Dott. Bovi, del Responsabile del Serd, Dott. Falcone, del responsabile dellunità operativa di educazione e promozione alla salute Dott. Zampetti, della responsabile del progetto Free Life, Dott.ssa Del Duchetto e del Comandante della Polizia Municipale di Battipaglia Col. Giuseppe Forte.

Un tema estremamente attuale

Il disagio giovanile rappresenta una condizione di malessere che si sviluppa in età evolutiva, tipica soprattutto dell’adolescenza, che non ha le caratteristiche di una specifica patologia ma può essere il risultato di molteplici concause che ledono il benessere dei più giovani. Tra queste, potenzialmente incidenti risultano essere le cosiddette “dipendenze”, da intendersi non soltanto con l’utilizzo di sostanze bensì, inoltre, attraverso quei disturbi comportamentali derivanti da un utilizzo incontrollato di internet e/o dall’erronea convinzione di facili vincite on-line (Ludopatia), giusto per fare un esempio.

La dichiarazione

«Crediamo fortemente che non si debba agire solo in repressione ma intervenire anche preventivamente al fine di combattere il disagio giovanile e il fenomeno delle dipendenze. Per questo si è lavorato con l’ASL per la redazione di un protocollo di intesa in ragione del quale saranno realizzati incontri e laboratori presso le scuole per discutere in merito ai fenomeni anzidetti nonché in merito alle conseguenze, anche sanzionatorie, delle devianze.

Questo ultimo aspetto sarà curato dalla Polizia locale alla quale va il plauso della sindaca e mio per aver prestato la propria disponibilità a rendere questo servizio», così l‘assessore Francesca Napoli.