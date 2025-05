Battipaglia: al via i lavori per il rifacimento di 16 strade cittadine

16 strade cittadine di Battipaglia si rifanno il look. La notizia è stata divulgata direttamente da Palazzo di Città: con un investimento di 1,5 milioni di euro l’Amministrazione Comunale guidata dalla Sindaca Cecilia Francese, ha messo in campo un corposo intervento di manutenzione straordinaria per diverse strade cittadine. L’appalto è stato aggiudicato alla ditta “Azzurra Srl” così come specificato nella Determina Dirigenziale.

Ecco le strade interessate

La consegna dei lavori e il conseguente inizio delle operazioni di manutenzione straordinaria inizieranno nei prossimi giorni e interesseranno le seguenti strade comunali: Via Rosa Jemma, Via Barassi, Via Sabatini, Via Tafuri, Via Cupa Filette, Via Dante Alighieri, Via Francesco Turco, Via Indipendenza, Via Cattaneo, Via Bissolati, Via Buozzi, Via A. De Gasperi, Via Ricciardi,

Via Domodossola, Via Archimede, Via Bosco I.

Le dichiarazioni

«Si tratta di un intervento che metterà in sicurezza una parte importante dell’asse viario cittadino e che rappresenta una precisa volontà dell’Amministrazione Comunale e della maggioranza che sostiene la Giunta Francese di intervenire per migliorare le condizioni dell’asfalto rendendo più scorrevole il traffico», dicono dal Comune.

«A questo seguirà nei prossimi mesi, dopo l’espletamento della gara, l’altro importante intervento di manutenzione che interesserà la zona di Serroni con lavori per circa 1 milione di euro che riguarderanno il rifacimento della strada che conduce a Macchia di Montecorvino Rovella e dei sottoservizi».