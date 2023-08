Battipaglia: controlli per prevenire reati stradali e microcriminalità. Verifiche su 110 veicoli

Nel scorso fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio, mirato a contrastare la microcriminalità e prevenire reati correlati alla guida in stato di ebrezza e all’uso di sostanze stupefacenti. Questa operazione è stata attuata nell’ambito del piano provinciale di prevenzione istituito dal Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, al fine di garantire un’estate sicura per tutti.

Intensificazione dei Controlli Stradali per un’estate sicura

In risposta all’aumento del traffico veicolare, soprattutto verso le zone marittime e le località di villeggiatura, sono stati potenziati i controlli sulla circolazione stradale. I Carabinieri hanno istituito numerosi posti di controllo nelle aree di maggiore afflusso turistico. Questi controlli sono stati condotti dal personale delle Stazioni Carabinieri, con il prezioso supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia.

Operazione su più giorni e fasce orarie

L’operazione di controllo straordinario è stata pianificata per diversi giorni e in varie fasce orarie al fine di garantire una copertura efficace. La decisione è stata presa in accordo con il Col. Filippo Melchiorre, Comandante Provinciale dei Carabinieri, il quale ha richiesto ai Comandanti di Compagnia di attuare questa iniziativa.

Impegno dei Carabinieri e Risultati dell’Operazione

Complessivamente, sono state coinvolte 16 pattuglie e 32 militari nei comuni di Battipaglia e Pontecagnano Faiano. Durante il corso dell’operazione:

Sono stati controllati 110 veicoli per verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada.

Sono state identificate 136 persone nell’ambito dei controlli.

Sono state elevate 20 sanzioni a seguito di violazioni delle norme stradali.

Misure contro la Guida in Stato di Ebrezza

Una persona è stata denunciata per guida in stato di ebrezza alcolica, dimostrando l’attenzione dei Carabinieri nei confronti di comportamenti pericolosi che mettono a rischio la sicurezza stradale.