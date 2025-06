Battipaglia, censimento del verde comunale e presentazione del “Bosco Urbano”

L’amministrazione comunale di Battipaglia, guidata dalla Sindaca Cecilia Francese, si è dotata di un Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato. Il 12 giugno 2025, a partire dalle ore 17:30, presso il Salotto Comunale, verrà reso pubblico il censimento del verde presente sul territorio comunale, in osservanza delle Linee guida per la gestione del verde urbano e le prime indicazioni per una gestione sostenibile, a cura del Ministero dell’Ambiente.

«Il censimento del verde pubblico può a tutti gli effetti considerarsi uno strumento essenziale per pianificare interventi di tutela, manutenzione e valorizzazione degli spazi verdi, contribuendo a migliorare la qualità della vita, favorire la biodiversità e promuovere uno sviluppo urbano sostenibile», ha dichiarato la consigliera comunale Gabriella Nicastro, delegata alla gestione e manutenzione del verde pubblico.

Presentazione del progetto Bosco Urbano

Nel corso dell’incontro verrà inoltre presentato il progetto Bosco Urbano, previsto nella rotatoria all’uscita dell’autostrada. Il progetto contribuirà a rendere la città più decorosa e, soprattutto, a migliorare la qualità dell’aria, assorbendo anidride carbonica e producendo ossigeno, aiutando così a ridurre l’inquinamento.

L’introduzione all’evento sarà affidata alla consigliera Maria Gabriella Nicastro. Sono previsti gli interventi degli assessori Vincenzo Chiera, Pietro Cerullo ed Elia Frusciante, oltre a quello del dirigente Ing. Carmine Salerno. Le conclusioni saranno affidate alla Sindaca Cecilia Francese.