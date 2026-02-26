Battipaglia, bilancio 2026/2028: investimenti per quasi 35 mln

Con l’approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028, il comune di Battipaglia, guidato dalla sindaca Cecilia Francese, ha delineato un piano di investimenti strategici che sfiora i 35 milioni di euro. Oltre 20 milioni risultano già spesi entro il 2025, grazie a bandi vinti e all’utilizzo degli avanzi di amministrazione.

Focus su edilizia scolastica

Grande attenzione è rivolta all’edilizia scolastica: in fase di completamento gli interventi nei quartieri Sant’Anna, Aversana e Taverna, insieme ai lavori alla scuola Marconi e alla mensa della Sandro Penna. Avanza anche la rigenerazione dell’area del mercato coperto. Sul fronte sport e aggregazione sono previsti numerosi playground (a Sant’Anna, Taverna e Belvedere) e un nuovo campo da rugby in zona Aversana. Prosegue inoltre il recupero di quattro beni confiscati destinati a biblioteca, centro antiviolenza, casa di accoglienza per donne maltrattate e Polo della Carità.

Gli interventi

Tra le opere infrastrutturali e di decoro urbano figurano nuovi parcheggi, la riqualificazione di piazza Amendola, interventi sui mercati rionali, la messa in sicurezza di strade ed edifici scolastici, opere contro il rischio idrogeologico del fiume Tusciano e il potenziamento della raccolta delle acque meteoriche. Previsti anche cestini nuovi in centro, più verde pubblico, informatizzazione del centro di raccolta rifiuti e incentivi TARI per i cittadini virtuosi. Confermati gli eventi culturali e rafforzato l’impegno nel sociale, con progetti di housing temporaneo e l’attuazione del PNRR “Autonomia per disabili”, che prevede alloggi ristrutturati e percorsi personalizzati di vita indipendente entro marzo 2026. Un bilancio che punta su scuole, inclusione, ambiente e qualità urbana, tracciando la rotta dello sviluppo cittadino per i prossimi anni.