Bilancio Battipaglia, Galdi (Forza Italia): “Procedura illegittima e diritti calpestati. Pronti al ricorso al TAR”

«Quanto accaduto nell’ultima seduta del Consiglio Comunale rappresenta una pagina buia per la democrazia della nostra città e un azzardo amministrativo che potrebbe costare caro a tutti i cittadini». Con queste parole Carmine Galdi, Segretario del circolo di Forza Italia a Battipaglia, interviene con durezza sull’approvazione del bilancio di previsione da parte dell’amministrazione guidata dalla sindaca Cecilia Francese.

Le contestazioni di Forza Italia

Al centro della contestazione vi è l’approvazione di un emendamento al bilancio avvenuta, secondo Forza Italia, in palese violazione delle norme che regolano il funzionamento del Consiglio e dello Statuto comunale.

«La maggioranza ha forzato la mano approvando un emendamento privo dei necessari passaggi procedurali, calpestando sistematicamente il diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri. La questione di illegittimità è stata sollevata anche dai consiglieri comunali di opposizione nel corso della discussione», spiega l’Avv. Galdi. «Il Testo Unico degli Enti Locali e il regolamento di contabilità impongono tempi certi per il deposito e, soprattutto, l’acquisizione dei pareri tecnici e contabili preventivi. Ignorare queste garanzie non è solo un atto di arroganza politica, ma un vizio di legittimità insanabile».

Il monito

Il Segretario azzurro lancia poi un monito sulle conseguenze legali: «Se, come paventato, si procederà con un ricorso al TAR Campania, il bilancio verrebbe inevitabilmente travolto dall’illegittimità. È bene che la Sindaca e i suoi consiglieri comprendano che l’annullamento dell’atto fondamentale dell’Ente non comporterebbe solo uno stallo amministrativo, ma aprirebbe le porte allo scioglimento del Consiglio Comunale e all’arrivo di un commissario prefettizio».

«Forza Italia vigilerà in ogni sede a tutela della legalità e del rispetto delle istituzioni. Non permetteremo che la gestione della cosa pubblica diventi un affare privato della maggioranza, a scapito delle regole e del futuro di Battipaglia», conclude Galdi.