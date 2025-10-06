Battipaglia, arrivano i “cassonetti intelligenti”: un nuovo futuro per la raccolta differenziata

Le nuove strutture saranno posizionate in cinque plessi scolastici, ecco dove

A cura di Redazione Infocilento
Cassonetti rifiuti

Con un investimento di 1 milione di euro finanziato attraverso i fondi del PNRR, il Comune di Battipaglia avvia un progetto innovativo per la gestione dei rifiuti: l’installazione delle prime isole ecologiche intelligenti presso gli istituti scolastici cittadini.

Installazione nelle scuole: cinque plessi coinvolti

Le nuove strutture saranno posizionate in cinque plessi scolastici:

  • I.C. Fiorentino, via De Gasperi
  • I.C. Salvemini, via Ravenna
  • I.C. Gatto, via Capone
  • I.C. Marconi, via Ionio
  • I.C. Penna, via Archimede

L’obiettivo è quello di incrementare i livelli di raccolta differenziata, coinvolgendo direttamente studenti e famiglie in un processo virtuoso di gestione dei rifiuti.

Tecnologia al servizio dell’ambiente

Le isole ecologiche sono dotate di cassonetti digitali con funzionalità avanzate:

  • Cassetti volumetrici: permettono di misurare i rifiuti conferiti, introducendo una tariffazione puntuale. “Chi differenzia correttamente e produce meno rifiuti sarà premiato”, si legge nella nota tecnica del progetto.
  • Sensori intelligenti: monitorano in tempo reale il livello di riempimento, garantendo un servizio di raccolta sempre ottimizzato.

Accesso personalizzato e conferimento continuo

Ogni cittadino potrà accedere ai cassonetti tramite tessera elettronica personalizzata o app su smartphone. Il codice univoco della tessera consente di identificare l’utenza e registrare digitalmente ogni conferimento.

I contenitori, suddivisi per carta, multimateriale, indifferenziato, organico e vetro, saranno disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, eliminando la necessità di rispettare un calendario fisso per la raccolta.

Semplicità d’uso e inclusività

L’interazione con i cassonetti è intuitiva: basta avvicinare la card o lo smartphone, attendere il riconoscimento sul display, aprire manualmente lo sportello e conferire il rifiuto.

Questa soluzione rappresenta un servizio flessibile e pratico, pensato per rispondere alle esigenze di tutti i cittadini, favorendo una maggiore partecipazione e consapevolezza ambientale.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Calcio: vincono Ebolitana , Battipagliese ed Agropoli. Tutti i gol delle salernitane

Soltanto la Polisportiva Santa Maria non porta punti a casa. Pareggia la…

Pollica

Lutto e indignazione: Pollica in silenzio contro l’orrore in Palestina

Il Comune di Pollica istituisce il lutto settimanale, ogni lunedì, dalle 9…

Padula si mobilita per la pace: richiesta ufficiale al Comune per il riconoscimento dello stato di Palestina

L’attivista del Movimento 5 Stelle chiede al Comune di Padula di schierarsi…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.