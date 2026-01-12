Battipaglia: anno zero. Tuona Annalisa Spera, Segretario politico Battipaglia, Radici e Valori

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale hanno: “restituito un dato politico ormai evidente e, purtroppo, consolidato: l’inesistenza di Battipaglia come soggetto politico sovracomunale”. Lo dice Annalisa Spera, Segretario politico Battipaglia, Radici e Valori.

L’analisi del voto provinciale

“Un dato – osserva – che emerge con forza se confrontato con quanto accaduto nel vicinissimo comune di Olevano sul Tusciano che, pur avendo poco più del 10% degli abitanti di Battipaglia, è riuscito a eleggere ben due rappresentanti”. Un risultato che non può essere “liquidato come casuale. In politica, infatti, nulla accade per caso.

È evidente che negli ultimi anni non si è saputo – o peggio, non si è voluto – costruire un percorso politico serio, credibile e condiviso capace di affermare e difendere i diritti di Battipaglia”. Un percorso che avrebbe dovuto riportare la :”città al ruolo che le compete storicamente: quello di guida e di capofila del territorio a sud di Salerno.

La realtà è sotto gli occhi di tutti. Battipaglia ha perso centralità non solo sul piano politico, ma anche su quello economico, sociale e culturale”.

Il territorio per la Spera: “paga il prezzo di un’amministrazione che sembra limitarsi alla gestione dell’ordinario, tirando a campare, senza una visione, senza un progetto e senza una prospettiva di sviluppo”.

A questo si aggiunge la: “responsabilità di partiti che, nel corso degli anni, hanno progressivamente abdicato al loro ruolo di indirizzo e rappresentanza. Al posto di una politica fondata su idee, programmi e visione, si sono affermati protagonismi personali, lotte intestine e logiche di corto respiro che hanno indebolito ulteriormente il peso politico della città”.

Il futuro

Battipaglia prosegue Spera: “oggi vive un vero e proprio “anno zero”. Un punto di “ripartenza obbligato, che impone una riflessione profonda e coraggiosa. Serve ricostruire una classe dirigente all’altezza, rimettere al centro il bene comune e restituire dignità politica a una città che ha tutte le potenzialità per tornare protagonista”.

Radici e Valori continuerà a “lavorare in questa direzione, convinta che solo attraverso una politica seria, coerente e radicata nel territorio sia possibile restituire a Battipaglia il ruolo che merita”.