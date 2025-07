Battipaglia: al via i lavori di rifacimento delle strade comunali, ecco le vie interessate

Hanno preso il via questa mattina, martedì 29 luglio, a Battipaglia, i lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali, a partire da Via Domodossola. L’intervento, promosso dall’Amministrazione Francese, è stato accolto con favore dalla cittadinanza.

Investimento da 1,5 milioni per la sicurezza stradale

Il progetto è stato finanziato con un investimento complessivo pari a 1,5 milioni di euro, mirato a favorire la messa in sicurezza e la migliore fruibilità delle arterie cittadine. I lavori coinvolgono la posa del tappetino di usura, il rifacimento dello strato di collegamento (il cosiddetto binder) e il ripristino della segnaletica orizzontale.

Priorità alle zone scolastiche: Via Domodossola e Via Rosa Jemma

Completati gli interventi su Via Domodossola, le operazioni proseguiranno su Via Rosa Jemma. In entrambe le strade, in prossimità degli istituti scolastici, saranno installati nuovi attraversamenti pedonali per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini.

Le vie interessate

Via Barassi; Via Sabatini; Via Tafuri; Via Cupa Filette; Via Dante Alighieri; Via Francesco Turco; Via Indipendenza; Via Cattaneo; Via Bissolati; Via Buozzi; Via A. De Gasperi; Via Ricciardi; Via Archimede; Via Bosco I.

«Proseguiamo nel lavoro di messa in sicurezza delle strade cittadine investendo una somma importante dal bilancio comunale. Lo abbiamo fatto perché riteniamo l’incolumità del cittadino, sia esso un pedone e/o automobilista, un obiettivo prioritario», la soddisfazione dell’assessore alla manutenzione, Pietro Cerullo. I lavori stanno ora riguardando Via Domodossola e subito dopo Via Rosa Jemma; una scelta non causale atteso che su entrambe le strade insistono degli istituti scolastici. Ma non solo, la nostra attenzione è forte sull’intero territorio comunale», ha concluso.