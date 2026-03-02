Attualità

Barriere architettoniche in Campania: Salerno unica città con un piano, Napoli non risponde

'indagine dell'Associazione Luca Coscioni rivela i ritardi della Campania sui PEBA: solo Salerno ha avviato l'iter, mentre Napoli e le altre province restano indietro.

Ernesto Rocco

A quarant’anni dall’introduzione dell’obbligo normativo, lo stato di attuazione dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) in Campania riflette un ritardo cronico e una frammentazione amministrativa preoccupante. Secondo l’ultima indagine condotta dall’Associazione Luca Coscioni, che ha monitorato i Comuni capoluogo italiani per verificare l’aderenza ai principi di accessibilità della Costituzione e della Convenzione ONU, la regione fatica a tradurre le norme in realtà concrete.

Al momento, Salerno rappresenta l’unica eccezione nel panorama regionale, essendo l’unico capoluogo ad essersi dotato di un PEBA. Il documento è stato adottato con la delibera di Giunta comunale 127 del 2025, sebbene l’iter non sia ancora concluso: si attende infatti il passaggio cruciale dell’approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale per rendere il piano pienamente operativo.

La mappa del ritardo nei capoluoghi campani

L’analisi dell’Associazione Luca Coscioni rivela uno scenario disomogeneo per le altre province campane, dove il diritto alla mobilità resta spesso intrappolato in lungaggini burocratiche. Ad Avellino il percorso risulta avviato con un primo parere favorevole in commissione, mentre a Benevento il Piano si trova ancora in fase di adozione.

Leggi anche:

Salerno celebra l’unicità di ogni persona con l’iniziativa “I’m not disabled”

Più critica la situazione a Caserta, dove nonostante l’ottenimento di finanziamenti regionali non si registrano aggiornamenti pubblici sui progressi effettuati. Maglia nera per il capoluogo regionale: a Napoli non sono reperibili informazioni online e l’amministrazione non ha fornito risposte alle richieste di accesso agli atti presentate dall’Associazione.

Un’emergenza nazionale tra sentenze e inadempienze

Il monitoraggio nazionale su 118 Comuni capoluogo conferma una tendenza negativa: solo il 36,4% ha approvato un PEBA con delibera consiliare. Il restante campione si divide tra piani non approvati (13,6%), fasi di redazione (21,2%) o totale assenza di informazioni (28,8%). La stima complessiva per l’Italia è ancora più impietosa, con appena il 15% dei Comuni che avrebbe effettivamente adottato il piano.

L’Avv. Alessandro Gerardi, consigliere generale dell’Associazione Luca Coscioni, sottolinea come la battaglia si sia spostata nelle aule di giustizia:

“Dal corpo delle persone al cuore della politica: nei tribunali abbiamo conquistato un vero e proprio ‘diritto ai PEBA’. In questi anni abbiamo affrontato casi concreti di discriminazione. La giurisprudenza ha chiarito che l’assenza dei PEBA non è una semplice mancanza amministrativa, ma una lesione di diritti. Possiamo dirlo con chiarezza: grazie alle nostre iniziative si è costruito un vero e proprio diritto ai PEBA, come dimostrano i provvedimenti emessi dai Tribunali, sia in sede civile che amministrativa, con i quali i Comuni di Catania, Santa Marinella e Pomezia, sono stati condannati ad adottare il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche in tempi certi”.

Accessibilità: una sfida culturale oltre che amministrativa

L’indagine, condotta attraverso l’analisi sistematica dei siti istituzionali e l’istituto dell’accesso agli atti, evidenzia come la barriera più difficile da abbattere sia quella della sensibilità politica e progettuale. Nonostante la Legge 41 del 1986, il diritto all’inclusione resta per molti un miraggio.

Rocco Berardo, coordinatore delle iniziative dell’Associazione Luca Coscioni, esprime un duro monito sulla situazione attuale:

«A quarant’anni dalla legge istitutiva dei PEBA, l’Italia è ancora drammaticamente indietro nel rispetto dei diritti legati all’accessibilità e all’eliminazione delle barriere fisiche e sensoriali. Non stiamo parlando di un dettaglio tecnico, ma della possibilità concreta per milioni di persone di vivere, muoversi, studiare e lavorare in condizioni di pari dignità. L’Associazione Luca Coscioni continuerà a operare non solo perché venga rispettata la legge, ma anche perché il tema dell’accessibilità si imponga finalmente come una questione culturale, prima ancora che amministrativa. È impressionante constatare come ancora oggi nuove costruzioni ignorino principi basilari di progettazione inclusiva. Ci auguriamo di non dover aspettare altri quarant’anni perché l’accessibilità diventi una realtà effettiva e non solo un obbligo scritto sulla carta».

Condividi questo articolo
Nessun commento

Potrebbe interessarti anche:

Tg InfoCilento 2 marzo 2026

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Manuel Chiariello. Il tg di InfoCilento va in onda ogni giorno alle 13.55 in diretta sul Canale 79 del digitale terrestre (in replica alle 16.55, 19.55 e 23.55), in streaming su InfoCilento.it e sui canali social di InfoCilento.

Campo da calcio

Calcio: pari interno per la Gelbison, male Santa Maria e Agropoli. Gli highlights

Weekend dal sapore amaro per le cilentane. Soddisfatta a metà la Gelbison

Castelnuovo Cilento frana

Castelnuovo Cilento, allarme sicurezza nel centro storico, Visione Comune denuncia cedimenti in via San Cataldo

I consiglieri di "Visione Comune" denunciano il grave dissesto strutturale in via San Cataldo a Castelnuovo Cilento. Richiesto intervento urgente per la pubblica incolumità

Cocktail

L’IIS “Enzo Ferrari” di Battipaglia capitale del Mixology: al via il 5° Concorso Nazionale A.I.B.E.S.

L'IIS Enzo Ferrari di Battipaglia ospita il 5° Concorso Nazionale A.I.B.E.S. Studenti da tutta Italia si sfidano nella creazione di cocktail long drink innovativi

Campagna

L’Ente Riserve Naturali Regionali Foce Sele Tanagro presenta i risultati raggiunti

Un incontro per illustrare il percorso ambientale, di gestione sostenibile e valorizzazione del territorio

Sapri spiaggia

Primavera in anticipo nel salernitano: sole e temperature miti tra Cilento e Vallo di Diano

Le previsioni meteo per il 2 e 3 marzo 2026 in provincia di Salerno. Tempo stabile e clima mite nell'area sud, dal Cilento al Vallo di Diano

Mario Polichetti

Polichetti (Udc): “Caso Domenico al Monaldi come quello di Coscioni a Salerno, il Ruggi spieghi”  

Nel gennaio scorso il rinvio a giudizio dei medici del Ruggi che dimenticarono una garza nell'addome di un paziente, poi deceduto

Cgil Salerno

Rischio crisi dei Pronto Soccorso per carenza di personale: la FP CGIL Salerno chiede revoca immediata del provvedimento dell’ASL Salerno

"C’è il rischio di burn out da sovraccarico di lavoro per i sanitari che rimangono in servizio nei Pronto Soccorso”

Due ragazze di Sala Consilina e Monte San Giacomo sono tra i nuovi 803 finanzieri che hanno giurato fedeltà alla Repubblica

La 21enne Eleonona Botta e la 23enne Maria Antonietta Marotta sabato scorso a Bari hanno ufficialmente fatto il loro ingresso nel Corpo della Guardia di Finanza

Tragedia all’alba a Eboli: un uomo è stato ritrovato privo di vita in Piazza della Repubblica intorno alle ore 6 del mattino

Indagini in corso sull'episodio, indagano le forze dell'ordine. La vittima sarebbe di cittadinanza indiana e senza fissa dimora

Polizia

A2 del Mediterraneo, resta a terra in autogrill senza farmaci salvavita: la Polizia Stradale salva un 67enne

Intervento provvidenziale della Polizia Stradale di Sala Consilina: recuperati i farmaci salvavita di un uomo rimasto a terra dopo una sosta in autogrill sulla A2

Ambulanza Trentova

Tragedia nella Baia di Trentova: sub trovato senza vita ad Agropoli

Tragedia notturna ad Agropoli: un sub di 40 anni muore durante un'immersione nella Baia di Trentova. Intervengono Guardia Costiera e Sommozzatori di Napoli