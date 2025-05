Auto si ribalta sulla litoranea di Eboli: tre donne ferite

Un incidente stradale si è verificato nei pressi della rotatoria del Campolongo Hospital, nel comune di Eboli, coinvolgendo un’autovettura con quattro donne a bordo.

L’incidente, avvenuto sulla litoranea ha visto un’auto ribaltarsi per cause ancora in corso di accertamento. Tre delle quattro occupanti del veicolo hanno riportato ferite e necessitato di cure mediche.

Intervento dei soccorsi e trasporto in ospedale

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i volontari del Vopi, che hanno prestato i primi soccorsi alle persone coinvolte. Una donna, a causa dei politraumi riportati, è stata trasportata in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale di Eboli. Le altre due donne ferite sono state medicate sul posto dal personale di un’ambulanza territoriale della Croce Verde.

Forze dell’ordine al lavoro per ricostruire la dinamica

Oltre ai soccorritori, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e il veicolo ribaltato, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare le cause che hanno portato al ribaltamento dell’auto.