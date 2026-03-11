Cronaca

Auletta, adeguamento sismico della scuola primaria: risolto il contratto da 3,5 milioni di euro

Il provvedimento è stato adottato per grave inadempimento dell’impresa appaltatrice

Erminio Cioffi
Auletta scuola

Il comune di Auletta ha disposto la risoluzione del contratto relativo ai lavori di adeguamento sismico e funzionale della scuola primaria di largo Cappelli e alla realizzazione del nuovo centro didattico e civic center in via Orto San Giovanni. La decisione è contenuta nella determinazione dell’Ufficio Tecnico comunale del 10 marzo 2026.

Il provvedimento

Il provvedimento è stato adottato per grave inadempimento dell’impresa appaltatrice. L’appalto, affidato nel novembre 2020 ad una società consortile aveva un importo complessivo di oltre 3,5 milioni di euro e prevedeva un tempo di esecuzione pari a 532 giorni, con termine fissato al 26 giugno 2022.

L’iter

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica del direttore dei lavori, alla data del 24 settembre 2025 risultava accumulato un ritardo di 564 giorni rispetto alla scadenza contrattuale. Inoltre, l’avanzamento delle opere risultava inferiore al 40% dell’importo complessivo dei lavori, una situazione ritenuta incompatibile con il rispetto del cronoprogramma e con il completamento dell’intervento nei tempi previsti.

A seguito della contestazione formale degli addebiti inviata all’impresa nel settembre 2025, la ditta aveva presentato delle controdeduzioni. Tuttavia, una successiva relazione tecnica redatta dal direttore dei lavori e dal coordinatore per la sicurezza ha ritenuto tali giustificazioni non fondate sotto il profilo tecnico e giuridico, confermando il quadro di grave e persistente inadempimento.

Svolta nella vicenda

Alla luce di queste valutazioni, il responsabile dell’area tecnica del Comune ha deciso di procedere con la risoluzione contrattuale, atto che segna una svolta nella vicenda di un’opera pubblica particolarmente attesa dalla comunità.

L’intervento riguarda infatti la messa in sicurezza e l’ammodernamento della scuola primaria, oltre alla costruzione di un nuovo spazio destinato ad attività didattiche e civiche, infrastrutture considerate strategiche per il territorio.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti anche:

Polizia

Allacci abusivi alla rete elettrica ed idrica: denunciate due persone nel salernitano

Una donna di 66 anni è stata deferita per aver realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica, attraverso il quale veniva alimentata gran parte dell’impianto elettrico di un locale notturno ubicato nel territorio di Sarno

Anas

Trasporto eccezionale sulla A2 del Mediterraneo: limitazioni al traffico

Il convoglio trasporterà un rotore con dimensioni pari a 29,57 metri di lunghezza, 3,30 metri di larghezza e peso complessivo di circa 164 tonnellate

Vallo della Lucania

Vallo della Lucania: al via il progetto “CI SEI – Giovani e Imprese”

L’obiettivo è quello di sostenere e incentivare la nascita di nuove attività economiche e sociali sul territorio, offrendo percorsi di formazione, mentoring, networking e accompagnamento alla creazione d’impresa

Stop diesel e benzina

Il caro carburante colpisce anche i ladri: dopo colpo in autostrada i banditi restano a piedi

Notte movimentata nel salernitano. Una banda di tre uomini semina il panico, ma resta senza benzina e fugge a piedi a Salerno

impianto biometano

Impianto di biometano a Capaccio Paestum, Legambiente presenta osservazioni

Dalla documentazione progettuale emerge che l’impianto prevederebbe il trattamento di circa 77.900 tonnellate annue di biomasse, con una produzione stimata di circa 10 milioni di metri cubi annui di biogas

Covid 19

Sei anni fa l’inizio dell’incubo Covid-19: circa 130 vite le spezzate nel Vallo di Diano

Nel Vallo di Diano la pandemia ha lasciato una ferita profonda: circa 130 persone hanno perso la vita. Non sono numeri, ma volti conosciuti, nonni che raccontavano storie, genitori che lavoravano ogni giorno per i propri figli

Serena Vitolo, Lis ok

“Anteprima News” dell’11 marzo 2026

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e cultura. Con ospiti in studio e immagini da tutta la provincia

Tribunale di Salerno

Circonvenzione d’incapace nel Cilento: la Corte d’Appello conferma le condanne

La Corte d'Appello di Salerno conferma tre anni di reclusione per una coppia di Pisciotta. Circonvenzione d'incapace e finto legame sentimentale nel Cilento

Feldi Eboli

La Feldi Eboli spegne la Meta Catania: colpaccio rossoblù al Palasele

La Feldi Eboli vince 2-4 contro la Meta Catania in un match spettacolare al Palasele. Decisive le parate e il gol di Dalcin. Accorciata la classifica

Carabinieri

Battipaglia: Maxi-operazione antimafia: sequestri in tutta Italia per riciclaggio da frodi informatiche

Maxi-operazione dei Carabinieri di Battipaglia e della Guardia di Finanza di Salerno: sequestri in numerose province italiane per riciclaggio legato a frodi informatiche. Provvedimento del GIP del Tribunale di Salerno.

San Costantino

Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. Oggi è San Costantino

Dall'indipendenza della Lituania al disastro di Fukushima: scopri i fatti storici, i nati illustri e le ricorrenze internazionali che segnano il giorno 11 marzo

oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 11 marzo: Ariete, giornata dinamica e ricca di stimoli. Sagittario, c’è voglia di cambiamento

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani