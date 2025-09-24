Attacco con droni alla Flotilla, apprensione per Benedetta Scuderi. Sui social rassicura: «stiamo bene»

Momenti di tensione e paura hanno caratterizzato la notte a bordo della Global Sumud Flotilla, la spedizione navale che si sta dirigendo a Gaza con l’intento di portare aiuti umanitari. L’imbarcazione su cui si trova l’europarlamentare cilentana Benedetta Scuderi, originaria di Agropoli, è stata oggetto di un attacco da parte di droni mentre si trovava in acque internazionali, a sud dell’isola di Creta.

La stessa Scuderi ha pubblicato le immagini dell’attacco sui suoi profili social ed ha descritto l’evento manifestando preoccupazione per la gravità della situazione. “Siamo tutti bene, ma è inaccettabile che questo accada in acque internazionali, a poche miglia da Creta”, ha dichiarato.

Poi ha descritto l’accaduto: “A partire dall’una e fino alle quattro del mattino abbiamo ricevuto attacchi costanti, prima con materiale urticante e poi con bombe sonore, ossia esplosioni che possono anche fare danni materiali. La nostra imbarcazione ne ha ricevute tre e una ha colpito l’albero, rompendo la vela principale. Eravamo in acque internazionali, ci potevamo fare anche molto male se ci fossimo trovate fisicamente nel punto in cui questi dispositivi sono caduti. Fortunatamente al momento stiamo tutti e tutte bene”. Così l’eurodeputata Benedetta Scuderi da una delle barche della Global Sumud Flotilla.

L’Appello alle Istituzioni Nazionali ed Europee

La Scuderi ha lanciato un appello diretto al Governo italiano e all’Unione Europea, chiedendo una risposta decisa e concreta. “Siamo cittadini e cittadine colpiti su barche che, come la mia, battono bandiera italiana”, ha affermato, mettendo in evidenza la necessità di tutela per i cittadini europei coinvolti in missioni umanitarie.