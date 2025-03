Atletico Albanella: “Calcio e aggregazione, una vittoria per la nostra comunità” | VIDEO

Si avvicina al suo epilogo la stagione, ed il campionato, per le formazioni dilettantistiche che partecipano al torneo di Terza Categoria, che vede inserito nel gruppo B l’ Atletico Albanella 2024, capitanata da Alex Saponara.

La formazione cara al presidente Pasquale Galasi, e al figlio Mario Germano vicepresidente, in questa annata è ripartita dopo venti anni di assenza per una formazione del comune di Albanella nei tornei dilettantistici. La squadra stazione a centroclassifica, avendo in 18 gare conquistato 23 punti, grazie a 7 successi e due pareggi.

Nelle ore scorse abbiamo raggiunto per un’intervista, tra le fila della squadra che gioca le sue gare interne al ‘Vaudano’ di Capaccio, lo stesso presidente Pasquale Galasi, il calciatore Marco Carranno ed il tecnico Benigno Cammarano.