Atena Lucana, una panchina gialla contro il bullismo: la Giunta aderisce al progetto di Helpis Onlus

Il Comune di Atena Lucana lancia un segnale forte e visibile nella lotta contro il disagio giovanile. L’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Luigi Vertucci ha ufficializzato l’adesione al “Progetto Panchina Gialla”. L’iniziativa, promossa dall’associazione Helpis Onlus e già forte del patrocinio del Ministero dell’Interno e dell’ANCI, punta a sensibilizzare la cittadinanza sui rischi del bullismo e del cyberbullismo attraverso un simbolo concreto e ad alto impatto visivo.

Un simbolo contro l’indifferenza: arriva la panchina “Gina”

L’elemento centrale del progetto è l’installazione di una panchina gialla, denominata convenzionalmente “Gina”. Non si tratta di un semplice arredo urbano, ma di un presidio educativo volto a rompere il silenzio che spesso circonda le prepotenze tra pari. Secondo quanto riportato nell’atto deliberativo, la panchina rappresenta un monito costante sul fatto che “in Internet si nascondono rischi, soprattutto per i più giovani”, rendendo necessario mantenere altissima l’attenzione. L’obiettivo dichiarato dall’Amministrazione è quello di creare “un simbolo concreto per rompere il velo dell’indifferenza, un luogo di ritrovo, di aggregazione, che porti i giovani e gli adulti a riflettere”.

Ogni panchina installata sarà numerata, mappata a livello nazionale e riporterà una targa identificativa con una frase simbolo: “Una panchina, un luogo di compagnia, di incontro, di riposo… luogo di riflessione contro il Bullismo e il Cyberbullismo”.

Coinvolgimento delle scuole e sostenibilità ambientale

Il progetto si distingue per un approccio partecipativo e pedagogico. La realizzazione della panchina gialla sarà infatti affidata direttamente ai bambini e ai ragazzi, sotto la supervisione di adulti, trasformandosi in un vero e proprio laboratorio didattico. Questa metodologia mira a sviluppare nei più giovani la socialità, il senso di appartenenza e la creatività.

In un’ottica di riqualificazione del territorio, la delibera specifica che la “Panchina Gialla” dovrà essere, laddove possibile, una struttura già esistente recuperata e poi dipinta. Helpis Onlus fornirà un kit eco-sostenibile contenente vernice ad acqua, pennelli e materiale informativo, sottolineando il legame tra il rispetto per il prossimo e la cura dell’ambiente.

L’impegno dell’Amministrazione comunale

L’adesione è stata approvata all’unanimità dalla Giunta, composta oltre che dal Sindaco Vertucci, dal Vicesindaco Vincenzo Bruno e dall’Assessore Michelina Siciliano. Il Presidente ha ribadito come l’iniziativa sia coerente con le linee di mandato, ricordando che l’ente ha da sempre mostrato interesse nel promuovere attività “tese a risolvere o a prevenire problematiche di natura sociale, soprattutto per quanto riguarda i giovani e le fasce più deboli della popolazione”.