Prevenzione e contrasto del disagio giovanile: Agropoli aderisce al progetto “RETIS”

Il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha aderito, con apposita delibera di Giunta, al progetto “RETIS – Rete Educativa Territoriale per l’Inclusione Sportiva” a valere sull’Avviso pubblico “RiGenerazioni” promosso da Sport e Salute S.p.A., in qualità di partner istituzionale della ETS European Festival of Ancient Greece APS, soggetto capofila.

Il progetto

Il progetto RETIS è finalizzato alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile nel territorio di Agropoli e del Cilento attraverso il rafforzamento dei servizi di accompagnamento e orientamento, integrati con percorsi di sport educativo e inclusivo, come strumenti educativi, di partecipazione attiva, coesione sociale, benessere psicofisico, collaborazione e senso di appartenenza.

In caso di assegnazione del finanziamento l’Ente si impegnerà a: concedere la disponibilità di locali e/o luoghi pubblici comunali (es. spazi aggregativi, strutture culturali, impianti sportivi, aree pubbliche) per la realizzazione delle attività progettuali, eventi, laboratori e iniziative di animazione territoriale; a dare supporto alla diffusione e promozione delle attività presso la cittadinanza e le reti locali , nonché a concedere il patrocinio del comune sul progetto e sulle iniziative ad esso collegate.