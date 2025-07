Atena Lucana, nuovi interventi contro l’abbandono dei rifiuti

L’amministrazione comunale di Atena Lucana prosegue con determinazione la sua opera di rimozione e segnalazione dei rifiuti abbandonati sul territorio. Una serie di interventi mirati è stata condotta negli ultimi giorni, coinvolgendo attivamente gli operatori GOL e gli addetti alla raccolta della General Enterprise. L’obiettivo è ripristinare il decoro in diverse aree critiche del comune, particolarmente colpite dal fenomeno degli sversamenti illeciti.

Le aree interessate dagli interventi

Le operazioni di bonifica si sono concentrate in punti strategici, noti per la frequenza degli abbandoni. Tra le località interessate spiccano il piazzale della stazione allo Scalo, l’area degli ex-prefabbricati in via ex-stazione Calabro Lucana, e le zone lungo il fiume Tanagro in località Conocchia e località Manicone. Questi interventi testimoniano un’azione capillare volta a coprire le aree più vulnerabili del territorio di Atena Lucana, restituendole alla comunità.

Controlli intensificati

Il Sindaco di Atena Lucana, Luigi Vertucci, ha ribadito il costante impegno dell’amministrazione nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti. “Il nostro impegno è continuo e stiamo già pianificando altre operazioni di rimozione rifiuti oltre ad intensificare il controllo del territorio con la Polizia Locale”, ha dichiarato il Sindaco Vertucci. Per contrastare ulteriormente il fenomeno, verranno potenziati i controlli nelle aree più critiche, anche attraverso l’utilizzo di foto-trappole.

Questi strumenti tecnologici consentiranno di raccogliere prove utili a identificare i trasgressori e segnalarli alle autorità competenti. Il Sindaco ha inoltre lanciato un appello ai cittadini: “Invitiamo tutti i cittadini a fare la propria parte, a continuare nella raccolta differenziata come già stanno facendo, con buoni risultati, e ad aiutarci ad arginare tali fenomeni con la segnalazione di eventuali abbandoni”. Il messaggio è chiaro: “OGNI PICCOLO GESTO CONTA”, sottolineando l’importanza della collaborazione di tutti per mantenere il territorio pulito e tutelato.