Assemblea Elettiva CNA Salerno con il presidente nazionale Dario Costantini

Il Presidente Nazionale di CNA, Dario Costantini sarà a Salerno domani, venerdì 27 giugno per partecipare all’Assemblea Elettiva di CNA Salerno, che eleggerà il nuovo presidente provinciale dell’associazione che rappresenta gli artigiani e le piccole e medie imprese.

Focus dell’incontro

“Una visione futura. Progetti, Impegno, Responsabilità” sono i punti cardine della Assemblea Elettiva 2025, che avviene in un passaggio significativo, dato che coincide con il cambio di sede, trasferita dagli storici locali di Corso Vittorio Emanuele al primo piano dell’edificio di via Salvatore Marano, numero 15

La dichiarazione

“Momenti cruciali che abbiamo vissuto proprio avendo una visione futura, con impegno e responsabilità nei confronti della comunità che rappresentiamo – ha dichiarato il presidente uscente Lucio Ronca, che si avvia a concludere il suo secondo mandato alla guida della CNA Salerno – il nostro Presidente Nazionale ha colto l’importanza di questo momento e sarà con noi in presenza ed in collegamento on line con gli amici del Veneto”.

Il programma

Il programma della prima giornata prevede alle 17 il taglio del nastro e la benedizione affidata al Vescovo di Salerno, Monsignor Andrea Bellandi e la partecipazione del Presidente della Cciaa di Salerno, Andrea Prete e del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. Ad accoglierlo troveranno una mini galleria dell’artigianato a cielo aperto con orafi, sarti, ceramisti (Franco Raimondi, Pina Pascente, Luigi Truono, Gaetano Ferrante, Luigi Marchitiello, Maria Santoriello, Cosimo Ferrara, Enzo Fiorillo, Amedeo Boccia, Carmen Lazzarini, Francesco Capaldo, Santino Campagna, Maurizio Della Greca) che mostreranno dal vivo la loro preziosa arte artigianale rappresentando i molteplici mestieri della CNA, dall’agroalimentare, impiantistica, automotive, ecc. I lavori si concluderanno con l’elezione dei nuovi vertici CNA Salerno ed un brindisi sulla “terrazza CNA” a cura di Bluette.

Programma del 28 giugno

Il giorno dopo, sabato 28 giugno a partire dalle 9 la nuova sede sarà aperta al pubblico e a tutte i rappresentati istituzionali che potranno portare il loro saluto e conoscere i nuovi spazi oltre che i nuovi dirigenti di CNA Salerno.

“Speriamo che sia un momento di grande gioia, condivisione e un’occasione per conoscere la nuova sede ed anche il nuovo Presidente della CNA Salerno – ha dichiarato il Segretario Simona Paolillo – inizia per la CNA di Salerno un nuovo percorso, con tante novità ma anche la conferma dei capisaldi dei nostri servizi fatti di ascolto, supporto e certezza di essere sempre pronti a schierarci a fianco delle nostre imprese. Sentiamo di rappresentare una comunità ampia fatta di persone e imprese e di qui la scelta di rimanere nello stesso quartiere, una forma di rispetto per quanti sentiamo vicini”.