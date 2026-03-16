Assalto notturno a Santomenna: esplode il Postamat

Torna a tremare la provincia di Salerno sotto i colpi della cosiddetta “banda dei bancomat”. Nella notte appena trascorsa, intorno alle ore 4:00, un violento boato è stato avvertito nel comune di Santomenna, dove un commando di ignoti ha preso di mira lo sportello Postamat situato nel centro cittadino. L’operazione, fulminea e distruttiva, ha causato ingenti danni alla struttura, svegliando i residenti della zona.

La tecnica della marmotta colpisce ancora

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità, i malviventi avrebbero agito seguendo un modus operandi ormai consolidato: la “tecnica della marmotta”. Questo metodo prevede l’inserimento di un congegno metallico a forma di pala, carico di materiale esplosivo, all’interno della fessura dell’erogatore. L’obiettivo è quello di sventrare la cassaforte interna per accedere rapidamente al denaro contante, lasciando dietro di sé una scia di detriti e danni strutturali.

Indagini in corso e allarme sul territorio

L’episodio si inserisce in una preoccupante scia di colpi analoghi che da tempo sta interessando diversi sportelli bancari e postali del salernitano. Sul luogo della deflagrazione sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri, che hanno avviato i rilievi e l’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza.