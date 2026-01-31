Castelnuovo Cilento, assalto al bancomat a Vallo Scalo: fallisce il colpo, gravi danni alla struttura

Un assalto a un bancomat ha scosso la tranquillità notturna di Vallo Scalo. Intorno alle 3:20–3:30, lungo Via dei Due Pini, ignoti hanno preso di mira il dispositivo ATM della Banca di Credito Cooperativo Magna Graecia, tentando di asportarlo con l’uso di esplosivo.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’azione criminosa sarebbe stata preceduta da due distinte esplosioni. La prima avrebbe avuto l’obiettivo di forzare l’accesso al dispositivo, la seconda di aprire la cassaforte interna dell’ATM. Nonostante la violenza dell’atto, i malviventi non sarebbero riusciti a sottrarre il denaro contenuto all’interno del bancomat. Testimonianze raccolte sul posto riferiscono della presenza di un’auto di colore scuro ferma sul lato opposto della carreggiata. Almeno quattro persone, con il volto coperto, avrebbero partecipato all’azione. Dopo il tentativo fallito, il gruppo si è dato alla fuga in direzione della strada statale 18, facendo perdere le proprie tracce.

Ingenti i danni

L’esplosione ha causato ingenti danni: il locale che ospitava il bancomat risulta completamente distrutto. La popolazione, svegliata nel cuore della notte dai boati, ha manifestato incredulità e crescente preoccupazione per quanto accaduto.

L’intervento delle Forze dell’ordine

Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della locale stazione, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili, e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area. Un ruolo centrale nelle indagini sarà svolto dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, attualmente al vaglio degli inquirenti. Le attività investigative proseguono.