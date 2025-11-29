“Ascolto e comunità”: l’Arcivescovo di Salerno visita il Centro Anffas Giovanni Caressa, un momento tra fede e speranza

Accolto dagli operatori e dalle tante persone con disabilità che quotidianamente frequentano il centro, l'Arcivescovo ha ricevuto un dono speciale: alcuni dipinti realizzati da Sara, giovane ospite della struttura

A cura di Federica Inverso

Una mattinata intensa di emozioni, sorrisi e dialogo quella vissuta ieri, venerdì 28 novembre, presso il Centro Diurno Integrato “Giovanni Caressa” della Fondazione Anffas Salerno, a Fuorni.

La giornata

L’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Mons. Andrea Bellandi, si è recato nella struttura come tappa della sua Visita Pastorale nelle parrocchie della città, con particolare collegamento alla comunità di Santa Maria Regina Pacis, guidata dal parroco don Lorenzo Gallo, presente all’incontro.

Un momento di grande fede e speranza

Accolto dagli operatori e dalle tante persone con disabilità che quotidianamente frequentano il centro, l’Arcivescovo ha ricevuto un dono speciale: alcuni dipinti realizzati da Sara, giovane ospite della struttura. «Vi ricorderete di me quando guarderete questi lavori», ha detto la giovane a monsignor Bellandi.  Un momento che ha riassunto il senso della visita: vicinanza, dialogo e memoria condivisa.

Confronto costruttivo tra esigenze e progetti

Nel corso della mattinata Mons. Bellandi ha visitato gli spazi della Fondazione, soffermandosi sulle attività dedicate alle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo. Successivamente ha incontrato il Presidente Salvatore Parisi e il Coordinatore Regionale Anffas Campania Alessandro Parisi per un confronto sulle esigenze, i progetti e i percorsi futuri della struttura, storica realtà di riferimento per il territorio salernitano.

Il momento conclusivo è stato dedicato agli ospiti del centro, con i quali l’Arcivescovo ha condiviso parole, gesti di affetto e ascolto sincero, richiamando i tre verbi indicati da Papa Francesco all’apertura del Sinodo: incontrare, ascoltare, discernere.

