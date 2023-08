Ascea, vandali in azione: danneggiata area affidata in gestione all’Associazione Nautica Marineria

Vandali in azione ad Ascea. Accade in prossimità della Scogliera, in un’area data in gestione dal Comune all’Associazione Nautica Marineria. La zona, sistemata e riqualificata, è stata presa di mira da balordi che nella notte tra il 22 e il 23 agosto hanno avuto accesso all’area ed hanno devastato le panchine e la cartellonistica. A mostrare disappunto per l’accaduto è Biagio Caruso, vicepresidente dell’associazione, che parla di “un vero e proprio scempio”.

Le attività dell’associazione

L’associazione Nautica Marineria di Ascea ha avuto in concessione quella zona in prossimità della Scogliera, dal Comune; si occupa di salvaguardare l’area marina e l’area adibita ad aiuole e la pineta adiacente eseguendo importanti opere di riqualificazione e manutenzione. Si occupa, inoltre, di pesca da diporto e ha 40 soci iscritti.

I precedenti

Purtroppo questo non è l’unico atto vandalico registrato questa estate sul territorio asceota; diverse le segnalazioni anche di furti. La notte di Ferragosto a poca distanza, sul Lungomare, vennero rubate le biciclette lasciate parcheggiate in zona. Per questo il Comune ha deciso di installare nuove telecamere di videosorveglianza.