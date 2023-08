Ascea, nella notte di Ferragosto sparite tutte le bici in sosta sul Lungomare

È successo nella notte di Ferragosto ad Ascea. Ignoti hanno portato via delle biciclette che si trovavano nei pressi del lungomare. Amara sorpresa al risveglio per i proprietari che all’indomani, giunti nei pressi della spiaggia, hanno scoperto che tutti i velocipedi erano sparati. I ladri hanno agito nottetempo, tra il 14 e il 15 agosto. Le biciclette erano sul lungomare di Ascea Marina, legate con catena e lucchetto ad una ringhiera. Del caso sono stati informati i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini.

Le indagini dei carabinieri

Al vaglio anche alcune telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Da comprendere se i ladri abbiano compiuto un furto mirato o se si tratta di una bravata messa in atto da qualcuno dei tanti giovani che nella notte di Ferragosto si è riversato in spiaggia per una serata in compagnia attorno al tradizionale falò.

I precedenti

Episodi del genere non sono nuovi. È dei giorni scorsi la denuncia da parte del titolare di una attività di Agropoli del furto di una bici (in questo caso elettrica), in sosta davanti la sua abitazione. Un colpo non di poco valore soprattutto perché il mezzo era stato acquistato per effettuare le consegne a domicilio.